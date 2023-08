Il Napoli punta a un centrale per sostituire Kim?

La scorsa estate l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli dopo otto stagioni, aveva preoccupato non poco i tifosi Azzurri: il franco-senegalese rappresentava una delle colonne della squadra, in un ruolo delicato come quello del centrale difensivo. Così, quando il 27 luglio 2022 venne ufficializzato l’acquisto del suo successore, il sudcoreano Kim Min-jae, più di qualcuno aveva storto il naso. Classe 1996, Kim fino a quel momento aveva militato nel campionato di casa, per poi fare un rapido passaggio in Cina prima di approdare in Turchia, al Fenerbahçe.

Il Napoli lo porta in Italia per circa 20 milioni di euro e contro tutti i pronostici si rivela una delle pedine fondamentali per la vittoria dello Scudetto. Dopo una sola stagione Kim saluta tutti e approda al Bayern Monaco, con la squadra tedesca che decide di pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, rappresentando un’ottima plusvalenza per le casse del Napoli. Ecco però, che si apre un quesito fondamentale: chi sarà ora il suo successore?

Napoli favorito per la Serie A scommesse

Gli appassionati di scommesse sportive seguono da molto vicino il mercato del Napoli, perché sanno bene che per gli Azzurri sarà difficile ripetere la fantastica stagione 2022/2023. Certamente la squadra di Rudi Garcia è ancora la favorita per la vittoria del campionato di Seria A, ma l’obiettivo per la prossima stagione sarà anche quella di confermare e migliorare quanto fatto di buono in Champions League. In questo senso, le quote per le coppe europee saranno un punto di riferimento importante rispetto ai valori che sono riconosciuti al Napoli campione d’Italia.

Il calciomercato non dà verdetti, ma sicuramente segnali. Ecco perché i fan delle scommesse e del calcio in generale attenzionano da vicino le strategie del Napoli: quale sarà il nome che sostituirà Kim?

Danso del Lens

Il primo nome sul taccuino dei dirigenti del Napoli è Kevin Danso. Nato in Austria, ma di origini ghanesi, si fa le ossa tra Inghilterra, Germania e Francia. Proprio al Lens attira le attenzioni dei grandi club europei. Dotato di grande fisico, abile nel colpo di testa e capace anche di andare in gol, Danso è veloce e soprattutto versatile, perché in carriera ha ricoperto più ruoli: una caratteristica che potrebbe tornare sicuramente utile al Napoli, alle prese con una stagione molto lunga, tra campionato e coppe.

Kilman del Wolverhampton

L’altro osservato del Napoli arriva dalla Premier League: è l’inglese Max Kilman del Wolverhampton. Anche lui dotato di un grande fisico, 194 centimetri di altezza, arriva dal futsal e forse anche per questo si fa notare non solo per le sue abilità in marcatura ma anche per le capacità tecniche. Il club inglese non lo lascerà andare via senza aver monetizzato adeguatamente, ma il Napoli sa che Kilman potrebbe rivelarsi un degno sostituto di Kim.

Jakub Kiwior dell’Arsenal

Più defilato c’è un altro profilo: quello del giocatore dell’Arsenal Jakub Kiwior. Arrivato in Premier League dopo aver militato nello Spezia, il difensore polacco non ha reso secondo le aspettative. Potrebbe rivelarsi una soluzione sicuramente più a buon mercato rispetto a Kilman e Danso, ma dalla sua avrebbe il vantaggio di avere già dimestichezza con il campionato italiano di Serie A.

Conclusioni: il Napoli non può più attendere

Il ruolo del difensore centrale non potrà restare scoperto ancora per molto. Il Napoli campione d’Italia deve presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con l’organico al completo, in particolar modo nei ruoli chiave. I nomi che gravitano attorno agli Azzurri hanno le carte in regola per ben figurare nel campionato di Serie A: ora tocca alla dirigenza del club sferrare la zampata decisiva e completare l’organico in vista della prossima stagione. Kiwior, Kilman, Danso: tra questi nomi c’è quello dell’erede di Kim al Napoli? L’attesa è destinata a finire presto.