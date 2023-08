Fuori “Milioni”, il nuovo brano di Piro

Fuori su tutte le piattaforme digitali (distr. The Orchard), il nuovo singolo di Piro (al secolo Alberto Piromallo Capece Piscicelli)

Fuori “Milioni” (distr. The Orchard), il nuovo singolo di Piro (al secolo Alberto Piromallo Capece Piscicelli), nonché secondo capitolo musicale dell’anno che ci avvicina all’uscita del nuovo album del cantautore romano. Un brano dal sound confortevole, un pop volutamente più pacato rispetto a quello cui ci aveva abituato nel 2020 (anno della sua prima release da solista) per raccontarci l’eterna magia dell’innamoramento.

“Milioni è la chimica inspiegabile dell’innamoramento, il non riuscire a non pensare all’altro pure mentre si fanno mille altre cose. È il sentirsi al centro di una magia fatalista come due numeri estratti dal pallottoliere della lotteria. Ma è anche il riuscire a vivere tutto questo godendo delle semplici azioni quotidiane.”

BIO:

Alberto Piromallo Capece Piscicelli è Piro. Nasce a Roma il 14 maggio 1991, inizia a suonare la chitarra alle elementari e successivamente anche a prendere lezioni di canto. Approfondendo in particolare la conoscenza dei cantautori italiani, ma non solo, si innamora soprattutto di Lucio Battisti e dei Radiohead. Si laurea al DAMS con l’indirizzo “Organizzazione eventi” e in quel periodo scopre ed ascolta anche gli artisti del panorama indipendente. Lasciata a metà la magistrale in musicologia, per tre anni lavora come cuoco a Roma in ristoranti di cucina gourmet, per poi iniziare ad interessarsi anche al mondo delle risorse umane. Fino al 2017 scrive e canta in italiano all’interno di un gruppo rock, gli ELLEPPì, con cui fa uscire un album nel 2016: “Le Due e 1/4”. Durante la pandemia esce il suo primo album da solista: “Eroi del 2020”. Dopo tre anni torna con nuovi brani, limitando l’utilizzo dei sintetizzatori e delle drum machine al quale ci aveva abituati e riportandoci ad atmosfere più confortevoli. Dopo “Lampo”, esce il secondo singolo “Milioni”.