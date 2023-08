Aeroporto Marconi di Bologna: dipendenti ambasciatori della sostenibilità

L’Aeroporto Marconi diventa la prima azienda aeroportuale a certificare 15 suoi dipendenti come SDG Action Manager, “Ambasciatori della sostenibilità”

Aeroporto di Bologna e Digit’Ed hanno avviato il primo corso di formazione in Italia finalizzato alla certificazione degli SDG Action Manager come definiti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 109.2:2021 con un percorso strutturato di 32 ore in aula.

I partecipanti – i 15 componenti del Comitato di Sostenibilità e del Comitato pari Opportunità – hanno poi sostenuto e superato l’esame finalizzato alla certificazione e iscrizione nel registro nazionale di ACCREDIA con il profilo di SDG Action Manager, ossia gli “Ambasciatori della sostenibilità”, con il compito di applicare nella propria realtà organizzativa gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’ONU nell’Agenda 2030, contribuire alla diffusione della cultura correlata agli SDGs all’interno della propria realtà organizzativa, supportare l’azienda nell’implementazione degli SDGs, attivare azioni di social business planning orientate agli SDGs e condividere a ogni livello aziendale le informazioni, le azioni e i correlati risultati attesi e i risultati ottenuti.

Il Marconi è dunque tra le prime realtà aziendali, e la prima in ambito aeroportuale, a fare ottenere ai propri dipendenti questa importante certificazione, con il duplice obiettivo: di crescita personale per i partecipanti e di costante miglioramento aziendale, per quanto riguarda gli argomenti più sfidanti in ottica di sostenibilità. Aeroporto di Bologna, in particolare, ha deciso di affidare a Digit’Ed la struttura e l’erogazione del corso, basato su contenuti innovativi e all’avanguardia. Strutturato in collaborazione con il Training Center del Marconi, Digit’Ed ha fornito il proprio know-how ai partecipanti, attraverso lezioni tenute da professionisti di primo livello nel settore dell’alta formazione.

Il Gruppo Aeroporto di Bologna sta portando avanti un importante piano di sviluppo che vede al centro i temi della sostenibilità, nelle sue diverse componenti ambientali, sociali e di governance. Nell’ambito di questo percorso è nata la partnership con Digit’Ed, azienda leader in Italia nel settore dell’education e del digital learning che vanta più di 300 professionisti/docenti ed un Comitato Scientifico di altissimo valore accademico, 10 sedi in tutta Italia, 500 progetti annuali di formazione e più di 10.000 titoli formativi.

“Per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile abbiamo implementato un Piano di Sostenibilità che include azioni concrete volte a mitigare gli impatti ambientali e tutelare le risorse naturali, migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità circostante ed offrire luoghi di lavoro sicuri e inclusivi. A sostegno del Piano sono state avviate numerose attività formative sulle diverse tematiche della sostenibilità, riservando particolare attenzione ai temi ambientali e sociali che hanno coinvolto la gran parte dei nostri colleghi. L’ambizione? Generare valore in una prospettiva di lungo periodo, rendendo l’aeroporto sempre più sostenibile per tutti: territorio, passeggeri, comunità aeroportuale, partner e lavoratori” dichiara Marco Verga, direttore Sviluppo Persone e Organizzazione di Aeroporto di Bologna.

“Lavoriamo con i principali player industriali del Paese, per sviluppare e aggiornare le competenze dei professionisti. Questo percorso intrapreso con l’Aeroporto di Bologna è uno dei fiori all’occhiello della nostra attività, che ci riempie di orgoglio. Abbiamo dato vita, grazie a questa sinergia, al primo corso in Italia certificato per gli SDG Action Manager. Un progetto all’avanguardia, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU, che renderà ancor più competitivo un polo infrastrutturale d’eccellenza come il Marconi” afferma Mario Vitale, Chief Commercial Officer di Digit’Ed.