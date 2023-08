Micoperi trova il sostegno di illimity Bank

ilimity Bank S.p.A. ha perfezionato un’articolata operazione a favore di Micoperi, primo operatore privato italiano nei servizi per il settore Oil&Gas offshore

ilimity Bank S.p.A. ha perfezionato un’articolata operazione a favore di Micoperi, primo operatore privato italiano nei servizi per il settore Oil&Gas offshore, con l’obiettivo di supportarne l’importante piano di ulteriore crescita e sviluppo al fianco della famiglia Bartolotti, azionista di controllo della Società.

In particolare, illimity ha perfezionato un investimento finalizzato alla revisione e ottimizzazione della capital structure della Società attiva in un settore oggi più che mai strategico per il Paese come quello energetico, diventando, attraverso tale investimento, il nuovo e unico partner bancario del Gruppo. In qualità di nuovo partner bancario, illimity supporterà l’ulteriore sviluppo di Micoperi attraverso una gamma completa e diversificata di prodotti finanziari.

Accanto all’operazione di investimento, sono, infatti, già state deliberate una prima linea di firma da 15 milioni di euro e una prima linea di factoring da 10 milioni di euro. Micoperi è il primo operatore privato italiano – il secondo nazionale – ed uno dei maggiori contractor dell’industria offshore, attivo da 77 anni nel settore Oil&Gas, con operatività in tutto il mondo per l’installazione, manutenzione e decomissioning di piattaforme, costruzione di tubazioni sottomarine per il trasporto di petrolio e gas per clienti di standing internazionale, tra cui ENI, SAIPEM, PEMEX, SINOPEC, INGL (Israel), SNAM.