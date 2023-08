I Sanlevigo con gli Atlante nel nuovo singolo e videoclip

“Annegare nel tempo” è il nuovo singolo e video dei Sanlevigo feat. gli Atlante disponibile in radio e in digitale con distribuzione Artist First

Fuori “Annegare nel tempo” dei Sanlevigo, terzo e ultimo singolo estratto dal nuovo EP Eterociclico Vol.I in uscita a settembre 2023 e distribuito da Artist First. La band romana, che si è fatta conoscere con il disco “Un giorno all’alba”, e i singoli “L’evasione, il ritorno” ed “Effimere conquiste”, compie un nuovo importante passo, pubblicando un brano profondo e ricercato, dalle sonorità alternative e malinconiche.

Se in passato i Sanlevigo hanno parlato delle intense emozioni che ci abitano quando entriamo in relazione con gli altri, in “Annegare nel tempo” parlano di noi: attraverso eleganti scelte musicali, traducono in canzone quella che è a tutti gli effetti una lettera aperta a se stessi.

Quando cadono le certezze e sembra che il presente scivoli tra le mani, siamo in ogni caso a un passo dalla nostra rinascita. La notte custodisce il seme del giorno, quanto il mare il senso del tempo. E se continuiamo a correre, possiamo solo andare incontro a una nuova luce.

La canzone nasce nel 2018 ma, di live in live, è stata riarrangiata per assumere oggi una nuova forma, più rock ed energica, grazie anche alla collaborazione con gli Atlante, gruppo alternative rock di Torino.

Link al singolo: https://spoti.fi/3PKckFl

Ad accompagnare l’uscita del brano, il video curato ancora una volta dal visual artist Claudio Fabietti, con cui la band romana ha collaborato per il videoclip di “Effimere conquiste”.

Questa volta però abbiamo preferito lavorare su un’immagine più astratta che potesse rappresentare il concetto di “nascita” e “rinascita”: una sagoma “aliena” che si dirama partendo proprio dall’acqua, il luogo dove tutto prende vita.

Link al video: ​​https://youtu.be/rqX7RMegqNs