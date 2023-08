Consultare le planimetrie catastali degli immobili: la piattaforma è online

È online la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che consente agli agenti immobiliari di consultare le planimetrie catastali degli immobili

È online la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che consente agli agenti immobiliari di consultare le planimetrie catastali degli immobili. “È uno strumento semplice e intuitivo – commenta Santino Taverna, Presidente di FIMAA – che semplificherà il lavoro degli agenti immobiliari”. La piattaforma è entrata pienamente in funzione da poche ore e i rappresentanti di FIMAA, assieme ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno “tenuto a battesimo” lo strumento, estraendo per primi la planimetria catastale di un immobile. Hanno così potuto testare tutte le funzionalità della piattaforma. La FIMAA, Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari, ricorda di essersi sempre battuta per raggiungere questo obiettivo. “La possibilità di consultare online le planimetrie catastali – spiega ancora Taverna – viene riconosciuta da tempo a diverse categorie professionali. Gli agenti immobiliari hanno chiesto per anni di essere inclusi nell’elenco. Un simile strumento infatti consente loro di svolgere la propria professione in modo più rapido e efficiente, visto che consente di visionare le planimetrie in tempi rapidi”. Il legislatore ha inserito un articolo apposito nel decreto-legge PNRR e Semplificazioni, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233. Finora la norma aveva ricevuto un’applicazione parziale, per accedere alle planimetrie era necessario seguire un iter macchinoso che in ogni caso non consentiva una consultazione in tempo reale. La Federazione in questo periodo non ha mai smesso di sollecitare la piena attuazione della norma. “Oltre al dialogo con le istituzioni – commenta ancora Taverna – negli scorsi mesi abbiamo portato avanti anche un confronto con i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, contribuendo attivamente a rendere la piattaforma più intuitiva e fruibile. Ringraziamo i dirigenti e i tecnici dell’Agenzia delle Entrate per l’ottimo lavoro svolto. Gli agenti immobiliari potranno ora svolgere la propria attività con tutti gli strumenti necessari di cui avevano necessità. Un risultato a integrale vantaggio della clientela” conclude il Presidente della FIMAA.

