“Tutto di fretta” è la nuova canzone di Ignazio Deg

La fretta è l’argomento principale dell’ultimo singolo inedito del cantante e performer pugliese Ignazio Deg online su tutti i principali digital stores

Ignazio Deg dal titolo "Tutti di fretta" in uscita su tutti i principali circuiti radiofonici ed i principali digital stores. Il sound melodico del brano, con il suo ritmo orecchiabile e coinvolgente, ricorda i grandi classici della musica in stile New Wave anni '80: la voce calda e decisa dell'artista si sposa perfettamente con il beat, creando un'esperienza unica e trascinante nell'ascolto e che promette di far non è solo la musica a colpire! Il brano, scritto in collaborazione con il songwriter ed autore Raf Rubino, affronta il tema della fretta e della frenesia della vita moderna, dell'ansia del tempo che sfugge inesorabile, e di come la vita moderna ci costringa a correre sempre di più, seguendo dei ritmi spesso innaturali. L'artista, con un'intensità emotiva molto spiccata, lancia dunque un messaggio forte: in un mondo sempre più veloce e superficiale invita gli ascoltatori a guardare oltre le apparenze, fermarsi a riflettere sui valori autentici e concentrarsi sulle cose importanti della vita, cercando di prendere il tempo necessario per vivere al meglio ogni momento della propria esistenza. Una delle frasi più significative della canzone recita "La notizia dal telefono in anteprima sai già se domani ci sarà una rapina", rappresenta un invito a guardare oltre i titoli delle notizie, approfondendo anche altri aspetti e valutando le conseguenze delle nostre azioni.

Il videoclip, diretto da Diego Colucci, vede la partecipazione di diversi attori ed influencer, dando risalto ad un’esperienza visiva che si sposa perfettamente con l’energia del brano. Ed è con questa grinta e passione per la musica che inizia la carriera Ignazio Deg, dapprima come speaker e DJ per poi scendere in campo come cantautore e performer nel 2017. I suoi precedenti singoli Il tempo che c’è“, “Presto“, “Voglia di t(h)e“, “Viento nel Viento“, “Estate grande” ,”Uguali” , “Come Sale” e “Male Male Male” riscontrano ottimi risultati di pubblico e critica. L’inizio del 2023 lo ha visto protagonista di una nuova produzione musicale, “Nuda in ciabatte“, che ha fatto molto parlare di sé grazie al suo stile originale e al suo testo molto intenso e coinvolgente. Ed è così anche per “Tutti di fretta”, un brano che colpisce sia per la sua potenza sonora che per il suo messaggio profondo ed attuale.

