Tecnomar for Lamborghini 63 alla conquista dei porti mondiali

L’iconico motoryacht Tecnomar for Lamborghini 63 di The Italian Sea Group è presente nei porti e nelle marine più famose del mondo

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, conferma il successo dell’iconico motoryacht Tecnomar for Lamborghini 63 presente nei porti e nelle marine più famose del mondo. Lo yacht, avanguardia delle luxury speed boat, perfetta unione di performance, tecnologia e alto design italiano, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva nel 2022 è rientrato tra i Best of the Best dell’industria del lusso nella categoria “Motor yacht Weekend Cruiser” di Robb Report, dopo aver ricevuto il premio nella categoria “Motor Yacht under 25 meters” ai 2022 International Yacht & Aviation Awards. Sin dalla prima consegna nel Giugno 2021 Tecnomar for Lamborghini 63, progetto dal successo internazionale, ha affascinato l’intero globo.

Caratteristica, quella del basso pescaggio, che ha favorito il suo successo anche negli Emirati Arabi Uniti a Dubai ed Abu Dhabi, confermando i valori di crescita delle esportazioni di imbarcazioni da diporto e sportive dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti. Nel 2023 il Tecnomar for Lamborghini 63 è sbarcato nel continente APAC, in Australia, a Sidney, confermando un ulteriore ed importante traguardo per il Gruppo, in linea con il piano di espansione commerciale in Asia Pacific condiviso e supportato da Automobili Lamborghini.