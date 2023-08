Simone Pastore in radio con “Un’ora in più”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Un’ora in più”, il nuovo singolo di Simone Pastore

Dopo “Bacio Eterno”, il cantautore campano torna con “Un’ora in più”, una canzone d’amore fatta di immagini fluide che scivolano via, un racconto di suggestioni.

Spiega l’artista a proposito del brano: “E’ una canzone tenera e malinconica avvolta da suoni spaziali. Ci sono istanti che durano secoli e a volte ti accorgi che un secolo dura un istante”.

Biografia

“Le canzoni sono istanti di eternità, sono profumi che ci trasportano in luoghi e ricordi del nostro tempo”. Questo è il senso della musica per Simone Pastore, scrivere per lasciare qualcosa di se, scrivere per viaggiare nel tempo.

Simone Pastore è un cantautore italiano, producer e arrangiatore.

Ha all’attivo 2 album di cover e 6 singoli inediti caratterizzati da uno stile autentico, moderno, cura nel dettaglio e nella scelta di sonorità con impatto emozionale senza seguire troppo il cliché della musica attuale anzi è evidente un lavoro che guarda al passato come impostazione e composizione.

L’amore è molto ingombrante nei suoi testi ma anche l’amicizia e l’esperienza di vita dell’uomo.

Inizia a pubblicare le sue canzoni inedite dal 2020 scritte, composte e arrangiate interamente da lui. Il primo inedito “Ali nel vento” precede altri brani come “Luci Spente”, “Trent’anni”, “Fermale” e “Bacio Eterno” (anche in versione acustica) tutte disponibili sui digital store.

“Un’ora in più” è il nuovo singolo.