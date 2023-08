Roma Jewelry Week cambia look e svela il nuovo logo

La Roma Jewelry Week, che tornerà nell’autunno 2023, cambia look e svela il nuovo logo in collaborazione con IED Roma

Roma Jewelry Week presenta il suo nuovo logo. Un rebranding realizzato dagli studenti del Corso di specializzazione in Grafica dello IED Roma, coordinato da Francesco Giuliani, relatore del progetto di tesi, e da Barbara Brocchi, coordinatrice del Dipartimento di Design del Gioiello IED Roma. Con l’obiettivo di consolidare e ampliare le sinergie sul territorio, la RJW mostra il lavoro svolto e, in tale ottica, fino a lunedì 11 luglio nella galleria Incinque Open Art Monti della Capitale, sono state esposte tutte le opere del Corso di Grafica dell’Istituto Europeo di Design. L’intento della Roma Jewelry Week è quello di offrire al pubblico un alto valore culturale che esalti il grande patrimonio storico e artistico territoriale, mettendo in connessione le realtà più interessanti del settore. Hanno partecipato all’happening in centro gli allievi Riccardo Alesiani, Carla Messina, Valentina Laconi e Riccardo Pietrucci, modello delle grafiche, l’artista Alessandro Arrigo, Francesca Botrini, faculty scuola master IED Roma, le designer Maria Patrizia Marra, Pinella Distefano, founder del brand Dettaglidattimi, Anna Pinzari e Anastasia Mukhortova, docenti ed esperti, tra cui Roberto Frusteri, accolti al vernissage da Monica Cecchini, ideatrice e curatrice della kermesse.

Il logotipo scelto dalla direzione della manifestazione, ideato da Silvia Sicilia, è stato creato ispirandosi ai monumenti storici capitolini e, in particolar modo, all’arco che è per eccellenza l’elemento più rappresentativo dell’architettura romana. Sicilia è riuscita ad interpretarlo in chiave contemporanea realizzando un logo elegante, armonioso e innovativo. Un nuovo visual che esprime al meglio la valorizzazione del gioiello contemporaneo, in relazione alla Città Eterna, con un respiro internazionale. La RJW, nella selezione, ha inoltre premiato con una targa, quale riconoscimento al loro impegno progettuale, i talentuosi Riccardo Alesiani e Annalisa Rossi per la qualità e la coerenza dei progetti creativi. Con l’esposizione in galleria è stato omaggiato l’eccellente lavoro svolto da tutti gli studenti dello IED Roma, nell’ottica di promuovere i giovani e valorizzare la formazione. In seguito, è stato illustrato il programma della RJW che si terrà il prossimo ottobre e che vede ancora aperte le iscrizioni per il contest del Premio Incinque Jewels.

Molte le novità di quest’anno, come la collaborazione con Homi Fashion&Jewels che premierà un artista selezionato tra i partecipanti al contest e metterà a disposizione uno spazio espositivo all’interno dell’evento che si terrà a Milano dal 16 al 19 febbraio 2024. HOMI Fashion&Jewels Exhibition è la manifestazione milanese in cui stile, design e ricerca si incontrano dando vita a proposte originali, accostamenti inaspettati e idee inedite. Un’altra importante novità è il Premio I Daverio: un tributo all’impareggiabile arte dei Daverio, che si distingue per gli autentici manufatti e per l’origine di una tradizione straordinaria, che dura da decenni, nata dalle abili mani di Franco Daverio nel 1933. Il premio sostiene e promuove l’eccellenza artistica nella manualità, esaltandone la creazione attraverso il gioiello scultura. Lo scopo è quello di raccontare la peculiarità dei Daverio, legata ad una profonda conoscenza dell’arte e delle tecniche di lavorazione dei metalli, che da tre generazioni dà vita a preziosi manufatti scultorei. In agenda anche award di designer e jewelry blogger come il Premio MissGiò di MissGiò Jewelry Blogger, alias Giorgia Zoppolato, psicologa del marketing, art director e set designer di fotografia del gioiello, e il Premio Elena Donati, artista e designer di stanza a Milano. Grazie alla sua passione per le forme, i materiali e i colori diversi, Donati ha sviluppato il desiderio di creare e progettare oggetti artigianali. La designer Rossella Ugolini, invece, dedicherà ad un giovane creativo, selezionato tra i partecipanti, una consulenza finalizzata alla produzione di una nuova collezione. Immancabili, poi, i tour della RJW che per la prossima edizione vantano la collaborazione eccezionale di Open House Roma.