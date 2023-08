L’oroscopo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’ideale sarebbe partire, andare lontano e cercare di superare la monotonia maturata in questi giorni. Alcune scelte di lavoro non sono comprese dal partner oppure sei tu ad essere contro qualcuno, questioni legali o finanziarie da risolvere.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Lavoro in fermento, ma attenzione alle spese di troppo. Possono nascere nuove storie e le relazione nate da poco regolarizzare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attività in crisi oppure in previsione, potresti rinunciare ad un incarico o ad un progetto che non ti convince. Attenzione a non creare problemi per colpa della tua caparbietà.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Segui con attenzione associazioni finanziarie e commerciali. La notte pensi a quello che devi fare il giorno dopo, prudenza in amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualche problema con i figli, vorresti avere più tempo per stare con la famiglia, ma il lavoro chiama. Umore che dipende dalle situazioni personali. Un po’ di stanchezza stasera.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata importante per gli affari, per le questioni di carattere pratico. In amore sei tu ad essere vincente. Un piccolo successo in arrivo.