Online “Voodoo”, primo singolo del nuovo concept album dei The Leaf

Fuori “Voodoo”, storytelling di un amore perduto e primo singolo del nuovo concept album dei The Leaf, la band alternative rock milanese che si spinge oltre la realtà

Un muro di suono alt-rock ‘00, un graffito con un background di arpeggi dal colore diluito. Il ritratto di una voce smarrita, sorretta da ritmiche che battono a tempo come lancette.

Esce “Voodoo”, storytelling di un amore perduto e primo singolo del nuovo concept album dei The Leaf, la band alternative rock milanese che si spinge oltre la realtà che conosciamo. Un viaggio onirico, tra riti pagani e visioni dell’aldilà, ambientato in un presente distopico in cui la magia in questione ha effetto sulla realtà e la influenza.

A un anno esatto dall’uscita del primo album, i The Leaf decidono di tornare con un nuovo progetto diverso dal precedente lavoro, confermando che, come recita il loro motto, “ai The Leaf piace cambiare”.

Siamo all’inizio di un percorso che si concluderà con la pubblicazione dell’album Magic, luogo in cui si incontreranno gli otto singoli che, come Voodoo, racconteranno delle storie, ognuna di esse legata ad un diverso contesto esoterico o magico.

All’interno dell’album, oltre agli otto singoli, verranno inseriti degli intro e outro che riveleranno parti nascoste dell’immaginario di Magic completando l’intero lavoro.