Online l’album di debutto di Nickel Kosmo

Fuori per l’etichetta Record Y il primo album di Nickel Kosmo dal titolo “In principio era il nichel“, già anticipato dal singolo “Risponde male“

Fuori per l’etichetta Record Y il primo album di Nickel Kosmo dal titolo “In principio era il nichel“, già anticipato dal singolo “Risponde male“. Nickel Kosmo è un progetto multidisciplinare che comprende musica, narrativa e fumetto. Si tratta di una storia di fantascienza, scritta da Flavio Zanuttini, il cui protagonista è in grado di plasmare il suo corpo e la realtà che gli sta attorno sfruttando la risonanza dei metalli. Da questo concetto prendono vita i brani elettroacustici di Nickel Kosmo, sono infatti le risonanze prodotte dai gong sollecitati dal suono della tromba ad avere un ruolo centrale nella costruzione musicale. L’uso di sintetizzatori analogici e modulari vanno ad impreziosire e caratterizzare ulteriormente la sonorità del progetto. Nickel Kosmo appartiene all’universo e l’universo gli appartiene. Ha il potere di far risuonare tutto il nichel dell’universo di cui lui stesso è fatto. La sua natura, i suoi movimenti, non sono quelli di un essere vivente, sono più simili ad una velocissima evoluzione geologica di un pianeta, ma lui non è un pianeta, non più.

Le tracce del disco sono state create da Flavio Zanuttini e poi elaborate, modificate ed espanse grazie alla collaborazione con Michele Bonifati che ha coordinato la produzione artistica. Questo importantissimo procedimento, condotto a distanza tra Udine e Modena, ha permesso di definire al meglio l’mmaginario sonoro di Nickel Kosmo.

La copertina dell’album, disegnata dall’ illustratore Pierpe, ritrae Nickel Kosmo mentre sembra smembrarsi in cristalli di natura inorganica pur avendo un corpo antropomorfo. Quest’immagine rivela la natura del personaggio che nasce come un pianeta fatto di nichel, inorganico, ma che poi i grandi e devastanti eventi da lui subiti lo hanno portato alla forma attuale, e alle sue enormi potenzialità.

https://www.record-y.com/in-principio-era-il-nichel.html