Online “JUST IT”, il nuovo singolo degli AliC’è

LeindieMusic/Artist First presentano JUST IT, nuovo singolo degli AliC’è fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio: un brano ironico, dal piglio vivace

LeindieMusic/Artist First presentano JUST IT, nuovo singolo degli AliC’è fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano ironico, dal piglio vivace in cui emergono sonorità più indie-pop pur mantenendo il taglio cantautorale che ha sempre contraddistinto il duo pugliese. Il lancio del brano è stato preceduto dalla pubblicazione di misteriosi screenshot nelle stories di tanti amici.

“JUST IT è il nome di una delle ultimissime app di delivery, quelle con cui ordini roba che ti consegnano a casa! JUST IT, però, è anche la storia di un rapporto ‘take away’, fatto di apparenze e non di sostanze, di promesse mai mantenute. È un amore perfetto, sì, ma come quello delle pubblicità, perfettamente finto, fatto di sorrisi e gesti da telecamera. Nell’era ‘smart’, dove la tecnologia fa da padrona, continueremo a ordinare super cene con un click, ma JUST IT l’ amore vero e la verità a tante domande non potrà mai consegnarlo a casa!” – AliC’è.