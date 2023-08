Malattia renale cronica: diagnosi precoce per rallentare evoluzione

Malattia renale cronica troppo spesso sottodiagnosticata: secondo nuove analisi, una diagnosi precoce può rallentarne l’evoluzione

Al Congresso dell’European Renal Association (ERA) sono stati presentati nuovi dati real-world evidence (RWE) che dimostrano lo sconcertante basso tasso di diagnosi della malattia renale cronica (CKD). Questi dati dimostrano l’urgente necessità di migliorare lo screening che può portare a una diagnosi più precoce.

I risultati dello studio multinazionale REVEAL-CKD hanno mostrato che la prevalenza di CKD di stadio 3 (moderata) non diagnosticata era compresa tra l’85% e il 97% in Spagna, Australia, Canada e Brasile. La CKD di stadio 3 non diagnosticata è rimasta elevata anche nei pazienti con comorbilità ad alto rischio di progressione della malattia, poiché i risultati hanno mostrato una prevalenza compresa tra il 75% e il 92%.

Le implicazioni di queste evidenze sono rafforzate da altri risultati pubblicati di recente dallo studio REVEAL-CKD, che dimostrano i benefici della registrazione della diagnosi allo stadio 3, in quanto può contribuire a rallentare il declino della salute dei reni con una diminuzione significativa del declino della velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR), evidenziando la necessità di uno screening precoce nelle popolazioni a rischio. Ritardare di un anno la diagnosi di CKD allo stadio 3 ha comportato un aumento del 40% della progressione della malattia allo stadio 4 o 5 e del 63% del rischio di dover ricorrere a un trapianto di rene o a un trattamento dialitico a lungo termine, indicatori di insufficienza renale.

Un modello di previsione di simulazione a livello di paziente, separato dai dati sulla CKD che vanno dal 2022 al 2032, intitolato The growing burden of chronic kidney disease in UK: an IMPACT-CKD analysis, mira a quantificare l’impatto del crescente carico di CKD. I risultati hanno rivelato che i pazienti con CKD che ricevono la terapia renale sostitutiva (RRT) dovrebbero aumentare del 44% entro il 2032. Di conseguenza, si prevede che i costi associati alla RRT aumenteranno di quasi il 70%, raggiungendo 1,85 miliardi di sterline. Oltre all’onere clinico significativo e ai costi diretti, la CKD è anche associata a un’ampia perdita di produttività. Nell’arco di 10 anni, si prevede che la CKD comporti 81,60 milioni di giornate lavorative perse per i pazienti diagnosticati e 11,89 milioni di giornate lavorative perse da chi assiste i pazienti affetti da CKD.

Questi studi RWE fanno parte del più ampio programma di AstraZeneca Accelerating Change Together (ACT) sulla CKD, che rafforza l’impegno dell’azienda nel promuovere una migliore comprensione della CKD e nell’estendere la diagnosi precoce per migliorare i risultati dei pazienti. Sono già stati pubblicati diversi documenti che dimostrano l’opportunità di far progredire la pratica clinica, mentre il programma ha anche sperimentato programmi di screening in paesi di tutto il mondo in un contesto di cure primarie per aumentare la diagnosi precoce. Dal lancio di ACT on CKD nel 2021, stimiamo di aver sostenuto lo screening di oltre 32 milioni di persone a rischio e di aver aiutato oltre 10 milioni di pazienti affetti da CKD a essere diagnosticati a livello globale.

Ruud Dobber, Vicepresidente esecutivo della Business Unit BioPharmaceuticals di AstraZeneca, ha dichiarato: “Questi nuovi dati di evidenza reale presentati all’ERA 2023 si basano sulla ricerca esistente per dipingere un quadro crudo: la malattia renale cronica è un’emergenza di salute pubblica globale che deve essere affrontata immediatamente”. Lo studio REVEAL-CKD è il primo a mostrare sia la vasta sottodiagnosi della malattia renale cronica, sia i chiari benefici clinici derivanti dall’identificazione precoce della malattia. Attraverso il nostro programma ACT on CKD, ci proponiamo di contribuire a trasformare l’assistenza ai pazienti con malattia renale cronica attraverso una diagnosi più precoce e l’ottimizzazione della terapia medica indicata dalle linee guida, per ottenere risultati migliori e migliorare la vita dei pazienti.”

Malattia renale cronica – CKD

La CKD è una condizione grave e progressiva definita da una diminuzione della funzionalità renale (dimostrata da una riduzione dell’eGFR o da marcatori di danno renale, o da entrambi, per almeno tre mesi).4 Quasi 850 milioni di persone in tutto il mondo sono affette da CKD,5 la maggior parte delle quali non è stata diagnosticata.4 Le cause più comuni della CKD sono il diabete, l’ipertensione e la glomerulonefrite.

La CKD è associata a una significativa morbilità dei pazienti e a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari (CV), come l’insufficienza cardiaca (HF), che porta a una morte prematura. Nella sua forma più grave, nota come insufficienza renale, il danno renale e il deterioramento della funzione renale sono progrediti al punto da richiedere la dialisi o il trapianto di rene. La maggior parte dei pazienti con CKD morirà per cause CV prima di raggiungere l’insufficienza renale.

Programma di AstraZeneca ACT on CKD

ACT on CKD è un programma di AstraZeneca volto a trasformare la salute dei reni attraverso partnership che mirano a ridurre del 20% la percentuale di pazienti che vanno incontro a insufficienza renale entro il 2025. Per realizzare questa ambizione, il programma sostiene iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’onere della CKD e sulle sue conseguenze, ad ampliare la diagnosi precoce e a promuovere l’ottimizzazione del trattamento per migliorare i risultati dei pazienti.

DISCOVER-CKD mostra la mancanza di test del rapporto albumina-creatinina nelle urine (UACR) e l’aderenza alle linee guida KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes); REVEAL-CKD mostra l’entità delle lacune nella diagnosi precoce della CKD e i chiari benefici di una diagnosi precoce; INSIDE-CKD mostra l’insostenibile carico futuro della CKD e i potenziali benefici per il sistema sanitario derivanti da una migliore gestione; PACE-CKD mostra che la CKD è associata a una peggiore qualità di vita non solo per i pazienti ma anche per chi li assiste; e IMPACT CKD fornisce una modellizzazione del futuro carico della CKD per la pianificazione delle politiche di salute pubblica, compreso l’impatto sociale e ambientale.