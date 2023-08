Il thriller “Chiamata senza risposta” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Chiamata senza risposta”, un thriller di Eric Valette: la trama del film in onda per il ciclo estivo “Summer Thrills”

Per il ciclo estivo di Rai 4 “Summer Thrills” mercoledì 16 agosto alle 21.20 andrà in onda il film “Chiamata senza risposta” del 2008. Una serie di morti misteriose ha colpito una piccola comunità degli Stati Uniti: le vittime sono tutte giovani e il loro decesso è preceduto da una telefonata che proviene apparentemente dal futuro in cui le stesse vittime annunciano data e ora del loro decesso.

Ogni telefonata proviene dal telefono della vittima precedente, come in una macabra e letale catena. Quando Elizabeth riceve la terrificante telefonata, si unisce al detective Andrews in una corsa contro il tempo per risalire all’origine di questa serie di inspiegabili decessi.

Esponente illustre del moderno j-horror (ovvero l’horror di produzione giapponese), “The Call – Non rispondere” era stato firmato nel 2004 da Takashi Miike, celebre e prolifico regista di cult. Quattro anni dopo, Eric Valette ha realizzato per il mercato statunitense una nuova versione del film di Miike, “Chiamata senza risposta”, che parte dal medesimo spunto iniziale del film giapponese e rielabora con fantasia l’intera vicenda soprannaturale, caratterizzandola con un più marcato impianto da detective story. Nel cast ci sono Shannyn Sossamon (“Il destino di un cavaliere”, “Catacombs – Il mondo dei morti”), Edward Burns (“Salvate il soldato Ryan”, “40 carati”) e Ray Wise, celebre Leland Palmer della serie cult “Twin Peaks”.