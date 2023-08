Emicrania: stessi risultati con galcanezumab e rimegepant

Farmaci per l’emicrania: finisce pari il confronto fra galcanezumab e rimegepant, gli anticorpi anti CGRP di Pfizer e Lilly

Eli Lilly ha annunciato i risultati dello studio clinico CHALLENGE-MIG condotto per studiare galcanezumab e rimegepant compresse disintegrabili per via orale. Si tratta del primo e finora unico studio di questo tipo che mette a confronto due terapie antagoniste del peptide legato al gene della calcitonina (CGRP).

Galcanezumab non ha raggiunto l’endpoint primario dello studio, definito come superiorità statistica rispetto a rimegepant per quanto riguarda la percentuale di partecipanti che hanno ottenuto una riduzione del 50% o più dei giorni mensili di emicrania. I tassi di risposta sono stati simili.

“Questi risultati rafforzano la nostra conoscenza della capacità di Emgality di agire rapidamente e di aiutare i pazienti a migliorare la loro qualità di vita con un dosaggio meno frequente”, ha dichiarato Anne White, vicepresidente esecutivo di Eli Lilly and Company e presidente di Lilly Neuroscience. “Ridurre la frequenza dei giorni di emicrania può aiutare le persone a liberarsi dal peso di questa malattia neurologica debilitante e a tornare a partecipare alle attività quotidiane più importanti per loro”.

Galcanezumab è un anticorpo monoclonale (mAb) che inibisce gli effetti del CGRP legandosi direttamente al CGRP, mentre i farmaci come rimegepant si legano al recettore del CGRP e lo bloccano. Galcanezumab viene somministrato per iniezione, mentre rimegepant viene somministrato per via orale.

CHALLENGE-MIG è stato uno studio clinico di 3 mesi, in doppio cieco, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza dei due anticorpi monoclonali nella prevenzione dell’emicrania episodica negli adulti. Lo studio ha randomizzato 580 partecipanti a quattro iniezioni di galcanezumab 120 mg (una dose di carico di due iniezioni seguita da altre due iniezioni mensili) o a 45 dosi di rimegepant 75 mg (una compressa orale a giorni alterni), entrambe le dosi approvate dalla normativa. Inoltre, i pazienti assegnati a galcanezumab hanno ricevuto un placebo ODT e i pazienti assegnati a rimegepant hanno ricevuto iniezioni di placebo.

In CHALLENGE-MIG, i profili di sicurezza dei due farmaci erano coerenti con quelli precedentemente riportati per entrambi i trattamenti. Non sono stati riscontrati nuovi risultati in termini di sicurezza.

Emgality di Lilly è stato approvato nel 2018 negli Stati Uniti per il trattamento preventivo dell’emicrania negli adulti, mentre Nurtec ODT di Pfizer è stato approvato nel 2020 per il trattamento dell’emicrania acuta e il suo uso è stato esteso alla prevenzione dell’emicrania episodica l’anno successivo.

A livello globale, Emgality ha registrato vendite per 154,3 milioni di dollari nel primo trimestre di quest’anno, mentre Nurtec ODT ha registrato 167 milioni di dollari nello stesso periodo.