Damiano dei Maneskin a sorpresa alla Festa della Birra di Manciano

Sorpresa alla Festa della Birra a Manciano, in Maremma: c’è Damiano dei Maneskin. La Pro Loco: “Un ragazzo semplice e umile che non ha voluto neanche salire sul palco per non creare scompiglio”

Chi, lo scorso weekend, era alla Festa della Birra a San Martino sul Fiora, piena Maremma, ha avuto una sorpresa: a ballare sotto al palco durante il concerto del locale gruppo Outside Band si è trovato accanto Damiano dei Maneskin.

La sua presenza è stata naturalmente notata, tanto che il Comune ha voluto lodare pubblicamente il frontman del gruppo italiano pluripremiato (vincitore sia di Sanremo che dell’Eurovision Song Contest).

“Un ospite speciale e inaspettato ha ballato per tutta la sera sulle note della band locale Outside band: si tratta di Damiano David, frontman del gruppo rock Måneskin- scrive, sulla sua pagina Facebook il Comune di Manciano-. Stupore e incredulità tra i vacanzieri e cittadini che erano alla sagra, per aver ballato con il cantante famoso a livello internazionale, in vacanza in questi giorni in Maremma. “È stato bellissimo condividere una serata con una star di questo calibro – spiega la pro loco di San Martino. Damiano è un ragazzo semplice e umile che non ha voluto neanche salire sul palco per non creare scompiglio. Ma ha salutato tutti ed è stato carino con tutti noi”.