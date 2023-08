Come iniziare a fare trading sull’oro: una guida per principianti per prendere decisioni di investimento intelligenti

Da secoli gli investitori più accorti sono consapevoli dell’importanza di includere l’oro nel proprio portafoglio. Oltre a offrire una diversificazione del patrimonio, l’oro è riconosciuto in tutto il mondo come un investimento sicuro per proteggere i propri fondi in tempi di crisi economica. La scarsità di questo materiale, le sue interessanti proprietà fisiche e chimiche e il ruolo che ha svolto come moneta centinaia di anni fa, fanno sì che molti investitori al dettaglio si interessino a questa risorsa.

Sono molte le ragioni per cui le persone iniziano a fare trading sull’oro tra cui aumentare la ricchezza, mantenere il potere d’acquisto e proteggersi dall’inflazione. Anche le banche centrali stanno accumulando riserve di una delle materie prime più ricercate. Se stai pensando di iniziare a investire in oro, continua a leggere per scoprire come farlo in maniera intelligente.

Perché investire in oro?

Ogni volta che facciamo un investimento, dobbiamo sempre considerare tre requisiti: se è redditizio, se è sicuro e se serve a diversificare e aggiungere valore al nostro portafoglio. In questo caso, l’oro, utilizzato efficacemente come moneta per molti secoli, soddisfa queste caratteristiche. Sebbene l’oro come unità di conto sia poco pratico, vediamo che batte la moneta fiat, perché l’oro è un valore in sé, mentre la valuta cartacea ne è del tutto priva. Inoltre, l’oro non è un bene finanziario ma un bene reale con un valore intrinseco. L’acquisto di oro fornirà stabilità al tuo portafoglio, offrendo un buon rendimento e riducendo la volatilità dei tuoi investimenti complessivi. Non è l’investimento perfetto e, come ogni altro bene, ha i suoi momenti positivi e negativi. Ma è qui che entra in gioco la nostra conoscenza dello stato di salute del mercato e dei grafici, in modo da poter scegliere il giusto punto di ingresso.

Qual è il periodo migliore dell’anno per investire in oro?

L’oro ha un andamento ciclico, e dà il meglio di sé nelle fasi di alta inflazione o di deprezzamento del dollaro. Il momento migliore per acquistare oro dipende da diversi fattori. In primo luogo, è importante monitorare l’andamento dell’economia globale. Quando l’economia è in calo e gli investitori sono più avversi al rischio, l’oro tende ad essere ricercato come bene rifugio, facendo aumentare il suo prezzo. Inoltre, tensioni politiche o crisi finanziarie, possono portare ad un rialzo del valore dell’oro. Altri fattori da considerare sono l’inflazione e il valore del dollaro statunitense. Uno degli strumenti più popolari per monitorare il rapporto tra il valore dell’oro e il dollaro statunitense è il XAU/USD, che indica il prezzo dell’oro espresso in dollari americani. In definitiva, l’oro è un investimento a lungo termine e il miglior periodo per acquistarlo dipende dalla situazione economica attuale e dalle previsioni future.

5 consigli per investire in oro

Se sei un principiante alla ricerca di consigli su come iniziare a investire in oro, ci sono alcuni punti chiave da tenere a mente:

• Innanzitutto, diversifica il tuo portafoglio per minimizzare il rischio. L’oro può essere un’ottima aggiunta al tuo patrimonio. Proprio per questo dovresti considerare di destinare una parte dei tuoi fondi nell’investimento di questo bene. Ricordati di includere anche altre risorse, come azioni, obbligazioni e immobili.

• In secondo luogo, è fondamentale fare una ricerca accurata sul mercato dell’oro e seguirne da vicino l’andamento. Questo ti aiuterà a prendere decisioni informate sul momento migliore per comprare e vendere oro.

• Sfrutta le piattaforme di trading online, che consentono di accedere ai maggiori mercati finanziari del mondo. Attraverso queste piattaforme, gli investitori possono facilmente acquistare oro in tempo reale e con commissioni ridotte.

• Ricordati sempre di fare ricerche sulle tendenze macroeconomiche e sugli eventi geopolitici che potrebbero influenzare il prezzo dell’oro.

• Infine, è consigliabile consultare un consulente finanziario di fiducia che possa guidarti nel processo di investimento in oro e aiutarti a ottenere risultati ottimali. Con una pianificazione adeguata e una buona conoscenza del mercato dell’oro, anche i principianti possono trarre vantaggio da questa forma di investimento.

Come posso investire in oro?

Ci sono molti modi per investire in oro. Uno dei metodi più comuni è comprare fisicamente lingotti o monete d’oro. Questa è una scelta popolare per molti investitori poiché l’oro fisico è considerato un’assicurazione contro l’inflazione e una riserva di valore stabile nel lungo termine. Un’altra opzione è investire in fondi indicizzati, che seguono il prezzo dell’oro sul mercato e forniscono un’esposizione all’oro senza doverlo possedere fisicamente. Un’altro metodo sono i contratti futures sull’oro e gli exchange-traded funds (ETF) che investono in aziende legate all’oro. Infine, ci sono anche opzioni di investimento come l’acquisto di azioni di società minerarie d’oro. Questo tipo di investimento offre una possibilità di profitto in caso di un aumento nel prezzo dell’oro, ma comporta anche rischi associati all’operatività delle società minerarie.

Conclusioni

In conclusione, investire in oro risulta essere una scelta consigliabile per numerosi motivi. Prima di tutto, l’oro è stato considerato da secoli un rifugio sicuro per gli investimenti, in quanto mantiene il proprio valore nel lungo periodo e risulta essere meno soggetto alle fluttuazioni dei mercati finanziari rispetto ad altre forme di investimento. Inoltre, l’oro fornisce una protezione contro l’inflazione e gli eventi economici imprevisti, offrendo una sorta di assicurazione per la propria ricchezza. Infine, investire in questo materiale prezioso può garantire anche una diversificazione del proprio portafoglio, riducendo i rischi legati ad altri tipi di investimenti. Pertanto, considerando tutti questi vantaggi, l’investimento in oro rappresenta una scelta saggia per coloro che cercano stabilità, sicurezza e tutela del proprio patrimonio.