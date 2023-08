Aeroporto Linate e LimoLane insieme per il servizio di mobilità

Nuova collaborazione tra l’aeroporto di Milano Linate e la piattaforma di mobilità LimoLane per il servizio di mobilità urbana non di linea (NCC)

LimoLane, la piattaforma digitale leader nella mobilità premium annuncia la collaborazione triennale con l’Aeroporto di Milano Linate per il servizio di noleggio auto con conducente.

L’aeroporto di Milano Linate garantisce collegamenti da e verso le principali destinazioni nazionali, europee ed internazionali e grazie alla sua posizione strategica nell’area metropolitana, a soli 8 km dal centro di Milano, lo scalo si configura come un vero e proprio city airport. Nel 2022 sono transitati 7.7 milioni di viaggiatori e da gennaio a maggio di quest’anno sono stati già registrati 3.6 milioni di passeggeri: in entrambe le rilevazioni, i numeri posizionano l’aeroporto lombardo nella top10 degli scali aeroportuali italiani (Assaeroporti).

Ma non solo: l’aeroporto di Milano Linate è stato recentemente insignito del prestigioso riconoscimento Best Airport Award 2023 (della propria categoria) assegnato da ACI Europe, l’associazione che rappresenta 500 aeroporti di 55 paesi in Europa, per l’importante lavoro degli ultimi anni sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale, nonché per i progetti innovativi e tecnologici che rendono l’esperienza del passeggero sempre più dinamica, veloce e sicura.

Inoltre, stando all’ufficio del Turismo del Comune di Milano, lo scorso anno si è chiuso con oltre 6,7 milioni di arrivi in città e più di 9 milioni nell’area urbana. I servizi di mobilità, pubblica e privata dentro e fuori il capoluogo, sono quindi di cruciale importanza per accogliere le persone in viaggio.

Ad ampliare l’offerta di servizi dell’aeroporto di Milano Linate da oggi c’è anche LimoLane, la piattaforma di mobilità dedicata al noleggio auto con conducente, disponibile per tutti i viaggiatori in arrivo in città per raggiungere la destinazione finale che sia in Italia o in Europa.

Per prenotare un transfer sono possibili diverse soluzioni, tra cui una vera e propria novità per il servizio NCC, ovvero la possibilità di prenotare su richiesta, in tempo reale, direttamente all’interno dell’aeroporto presso l’area dedicata all’on demand con lounge di accoglienza agli Arrivi. LimoLane, infatti, metterà a disposizione degli utenti 25 auto di alta gamma, come Mercedes e Tesla, nelle fasce orarie di apertura da lunedì a domenica. Inoltre, riservare un servizio è possibile anche attraverso l’app, in modo smart, rapido e trasparente via smartphone o via sito web, attivi 24/7.