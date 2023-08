A Ischia Borrelli segnala un lido abusivo sulla spiaggia libera

Ischia, un lido abusivo sulla spiaggia libera. Il gestore dello stabilimento ha tentato di aggredire il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli

Lettini e ombrelloni a schiera fittati ai clienti, posizionati a pagamento in quella che è a tutti gli effetti una spiaggia libera, finanche nell’area interdetta per motivi di sicurezza. Realizzati anche due gabbiotti e un bar abusivi. Succede a Ischia, zona Cava dell’isola, dove ci sono stati momenti di tensione all’arrivo del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è stato riconosciuto da uno dei gestori, denunciato proprio da Borrelli nel 2016 per lo stesso reato, che ha tentato di aggredirlo. Cosa che gli è stato impedito dagli agenti della scorta. Intervenuti Polizia di Stato e Capitaneria di Porto che hanno denunciato gli abusivi e sequestrato tutto il materiale.

“Ci troviamo di fronte a un’arroganza inaccettabile da parte di gente che opera in modo totalmente illecito, appropriandosi della spiaggia pubblica, sistemando in modo assolutamente irresponsabile i loro “clienti” anche nell’area interdetta ai bagnanti per motivi di sicurezza, esercitando un’attività commerciale in modo completamente abusivo e in spregio di qualunque norma di sicurezza pubblica e igienica- commenta Borrelli come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Gli stessi soggetti erano stati da me denunciati già nel 2016 per gli stessi illeciti. Evidentemente preferiscono continuare a reiterare questi comportamenti. Ecco perché tanto astio e rabbia nei miei confronti. Ho notato anche che alcuni dei lettini erano brandizzati con i nomi di strutture alberghiere sempre da me denunciate per il crollo del costone della spiaggia avvenuta alcuni anni fa. Ho chiesto di vigilare affinchè si verifichi le eventuali responsabilità e si impedisca a chi ha già causato danni irreparabili a questo tratto di costa di continuare a lucrare illecitamente sulle spalle della comunità casomai cercando di impossessarsi della spiaggia libera. Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto intervenuti prontamente, che hanno proceduto a smantellare il lido abusivo sequestrando tutto il materiale”.