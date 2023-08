Ristorazione e Centri Commerciali: da Aigrim e CNCC il primo Osservatorio

Ristorazione e Centri Commerciali: Aigrim e CNCC creano il primo Osservatorio per gli operatori del comparto, con il supporto di Deloitte

Aigrim (Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzate) insieme a CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) danno vita al primo Osservatorio sulla Ristorazione nei Centri Commerciali, che punta a fornire insights strategici per gli operatori del settore utili a definire direttive strategiche di crescita, oltre a identificare azioni di miglioramento delle performance del comparto.

Strutturato su base continuativa, con il supporto di Deloitte Italia, l’Osservatorio andrà ad analizzare una serie di indicatori di prestazione condivisi tra i vertici delle principali catene di ristorazione nei centri commerciali (tenants) e un panel selezionato delle più rappresentative società di gestione/proprietari dei Centri Commerciali sul mercato italiano (landlords).

Dall’analisi dei dati condivisi, che verranno raccolti e gestiti in modo riservato e anonimo, verranno elaborate e rese disponibili informazioni significative che potranno favorire una migliore pianificazione commerciale tra tenant e landlord, implementare la visibilità sui dati di performance di ciascuno (quali ad esempio: fatturato per categoria merceologica, traffico, tempo di permanenza, ecc.) e definire un benchmark competitivo rispetto ad altri Centri Commerciali e punti vendita che aderiscono all’Osservatorio.

Il progetto rappresenta un nuovo passo nel favorire il dialogo tra tenants e landlords, già avviato da Aigrim a ottobre 2022 attraverso il convegno “Ristorazione e Centri Commerciali – Ritorno al Futuro”, con lo scopo di migliorare le performance del comparto, identificando punti e azioni di miglioramento rispetto alle urgenze comuni emerse durante il convegno dello scorso anno, in particolare la necessità di innovazione e diversificazione dell’offerta e di un piano marketing congiunto ed efficace.

“L’Osservatorio consentirà di avere una visione condivisa, tra landlord e tenant, dei principali indicatori di performance delle grandi superfici commerciali e delle food court, strumento essenziale per definire congiuntamente le linee di sviluppo futuro e le azioni per migliorare i relativi trend di crescita – commenta Cristian Biasoni, Presidente Aigrim – Un progetto che conferma l’impegno di Aigrim a promuovere e sostenere iniziative che puntano alla rivitalizzazione di un comparto tra quelli che hanno sofferto maggiormente a causa della pandemia”.

“Con Aigrim e Deloitte abbiamo strutturato questo Osservatorio sulla ristorazione che intende essere un vero e proprio strumento di lavoro a servizio degli operatori, da cui potranno attingere dati cruciali per conoscere le proprie performance e il proprio posizionamento competitivo. Si tratterrà, inoltre, di un’analisi interessante anche per tutto il comparto della ristorazione e per i brand già presenti o che intendono approcciarsi al mondo dei centri commerciali, in quanto potranno valutare, con dati presi sul campo, i vantaggi del format offerto da shopping center, factory outlet e parchi commerciali – aggiunge Roberto Zoia, Presidente CNCC -. È un progetto che si inserisce perfettamente nell’approccio innovativo e volto alla ricerca di un’offerta personalizzata che sta caratterizzando sempre di più la proposta food nelle nostre strutture, grazie alla quale sia i tenant che i landlord stanno ottenendo ottimi risultati”.

La prima fase di lancio dell’Osservatorio prevede l’avvio di un progetto pilota con la selezione di un panel che includerà fino a 20 centri commerciali, diversificati per dimensione, tipologia (shopping center, retail park, factory outlet) e localizzazione (urbano, periferico, extra urbano). Seguirà poi una presentazione dei primi risultati in autunno, in occasione del prossimo convegno promosso da Aigrim e dedicato al mondo della Ristorazione.

AIGRIM (Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzate) nasce nel novembre 2013 per raggruppare, in seno a Fipe–Confcommercio, le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime ed in altri siti in concessione. Oggi, aderiscono ad AIGRIM 15 tra le più grandi e prestigiose Imprese di ristorazione, impiegando circa 50.000 dipendenti, contando su oltre 3 miliardi di ricavi e gestisce più di 3.000 punti di ristoro in tutto il territorio nazionale, sia in forma diretta che in franchising.

CNCC – CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) è un’Associazione che riunisce in un unico organismo trasversale tutti gli stakeholders, quali le proprietà, le società di servizi e selezionati retailers, collegati all’Industria dei centri commerciali, dei parchi commerciali e dei Factory Outlets, costituendo l’unica realtà rappresentativa del settore. Sono 1.274 i poli commerciali presenti sul territorio nazionale che, con i loro 40.700 negozi, registrano 1,9 miliardi di presenze annue. Particolarmente importante il volume d’affari totale dell’Industria dei Centri Commerciali che con i suoi 171 miliardi di euro (dato 2022) ha un’incidenza sul PIL italiano pari al 4,6% (dato 2022). Dal punto di vista occupazionale, nell’Industria sono occupati fra personale diretto, indiretto e indotto 748.000 persone (dato 2022).