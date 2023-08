Previsioni meteo 15 agosto 2023: Ferragosto con sole e caldo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 15 agosto 2023: tempo stabile e caldo torrido sull’Italia per la presenza dell’anticiclone africano

Sarà un Ferragosto all’insegna di condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie alla presenza dell’anticiclone africano che da ormai diversi giorni staziona sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni e temperature massime in ulteriore lieve aumento con picchi fino a +35° specie su Sardegna e zone interne del Nord e del Centro. A differenza di luglio, si tratta però di un’ondata di caldo torrido, dunque con bassi tassi di umidità e più sopportabile nelle ore notturne.

Come si evince anche dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute non avremo per il momento città da bollino rosso, ma solo bollino arancione nei grandi centri del Centro-Nord. Nei prossimi giorni poche novità all’orizzonte: avremo ancora tempo stabile e caldo estivo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 15 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni instabile sui settori alpini con precipitazioni sparse e in sconfinamento verso le pianure specie al Nord-Ovest. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche nube su zone interne e regioni tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .