Prendersi cura del viso in piena estate: i trattamenti di Cerva 16

Da Cerva 16, il più innovativo centro di medicina del benessere e antiaging in Italia, due trattamenti dell’ultima ora che si possono fare anche in piena estate

Cerva 16 a tutti coloro che a luglio sentono la necessità di effettuare trattamenti viso per migliorare e rigenerare la pelle propone soluzioni rapide, naturali, non invasive e non soggette a contro indicazioni come ad esempio il rischio dell’esposizione ai raggi solari.

Mariela Ballesteros, Beauty Manager di Cerva 16, invita a conoscere i trattamenti innovativi unici in Italia, frutto della collaborazione con Zena Cosmetics: Algae Peeling e Hyalnano Filling. Il primo è un peeling naturale e non chimico che utilizza le alghe provenienti dai laghi dell’Ucraina che vengono raccolte, trattate, essiccate e congelate con un procedimento volto a mantenere i principi attivi senza utilizzare conservanti. La struttura a piccoli aghi delle alghe stimola la pelle e consente il miglioramento della circolazione sanguigna. Il peeling in soli 7 giorni produce un processo di rigenerazione naturale del ciclo cutaneo che reintegra collagene, elastina e un gran numero di vitamine e minerali necessari per una pelle bella, sana e impeccabile. Il risultato è un potente effetto esfoliante, rigenerante, rimodellante, anti infiammatorio e di stimolazione e ricambio cellulare, un effetto di bellezza ‘nude’ senza precedenti che deve gran parte della sua efficacia alle sostanze antibatteriche presenti nei piccoli aghi delle alghe ucraine. Un trattamento che, non essendo chimico, può essere fatto in qualsiasi momento dell’anno.

Per soluzioni più decise, Mariela Ballesteros suggerisce Hyalnano Filling, un protocollo full face composto al 100% di acido ialuronico in polvere, formato da nanoparticelle che penetrano in profondità nel derma grazie all’utilizzo di diverse tecniche che non prevedono aghi. Aiuta a riempire le rughe profonde e creare un effetto lifting duraturo nel tempo. Una procedura indolore, senza effetti collaterali, senza l’utilizzo di aghi e senza tempo di recupero. Nessuna controindicazione ad effettuare il trattamento in piena estate.

E’ inevitabile arrivare ai mesi estivi ancora non del tutto pronti e non al 100% rispetto ai buoni propositi prefissati nei mesi invernali. Molte persone mi chiedono trattamenti ultimo minuto, soluzioni magiche per aver un viso bello, senza segni di stanchezza dal colorito uniforme e sano. Le magie non si fanno, ma non bisogna nemmeno abbattersi perché oggi esistono soluzione che si possono adottare in piena estate e che danno risultati visibili anche in una, due settimane, Algae Peeling e Hyalnano Filling sono tra questi” commenta Mariela Ballesteros. ” commenta Mariela Ballesteros.

Come per tutti i trattamenti e le soluzioni innovative che Cerva 16 integra nel proprio percorso di benessere e bellezza, anche questo protocollo viene personalizzato, accompagnato e integrato con le altre proposte del team di specialisti beauty, medici e nutrizionisti che consentono di comprendere le esigenze delle persone e dare risposte coerenti ed efficaci. Perché il benessere e la salute vanno oltre la bellezza per restituirla ad un livello più alto.