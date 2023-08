Nicola Marotta online con il singolo “Wembley”

Già autore per artisti come Francesco Renga, Marco Masini e Noemi, Nicola Marotta prosegue il suo percorso solista con “Wembley”

Fuori il nuovo singolo di NiCOLA MAROTTA dal titolo “Wembley”. Già autore per artisti come Francesco Renga, Marco Masini e Noemi, Marotta inaugura il suo progetto solista nel 2022. “Wembley” è il secondo singolo pubblicato quest’anno, un brano indie-pop sinestestico e dal sound esplosivo, perfetto per accompagnarvi verso l’inizio dell’estate.

“Definisco ironicamente Wembley la canzone da terzo appuntamento. Quando hai capito che davanti a te hai la persona giusta, ma non c’è ancora la volontà di scoprirsi del tutto, però magari dentro stai esplodendo per tutte quelle sensazioni positive che hai. È l’ultima canzone del mio 2020, era maggio, era il primo lockdown. Tendo spesso a identificare le persone con le canzoni. Ognuno a suo modo è una soundtrack. L’idea di “Wembley” è che se dentro quella persona in particolare ci vedi un concerto, probabilmente è la persona giusta. Credo che sia il motivo per cui abbia voluto scrivere qualcosa che avesse una vibe quasi esplosiva. E poi ho sempre sognato i concerti negli spazi grandi (tipo Wembley appunto). Forse per questo, nonostante le mode che sono cambiate e gli anni di vita del pezzo, ho voluto comunque lasciargli un vestito super pop.”

