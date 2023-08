Le neo mamme con alopecia possono trasmetterla ai figli

I nuovi nati da madri che soffrono di alopecia areata hanno mostrato un rischio significativamente maggiore di sviluppare l’alopecia stessa

I nuovi nati da madri che soffrono di alopecia areata hanno mostrato un rischio significativamente maggiore di sviluppare l’alopecia stessa e anche una serie di comorbilità associate, come disturbi autoimmuni, infiammatori, atopici, tiroidei e psichiatrici. Sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology.

«Diverse ricerche hanno riportato un legame tra l’autoimmunità materna e lo sviluppo di disturbi autoimmuni e infiammatori nella prole, ma gli studi specifici sull’alopecia areata sono rari» hanno scritto il primo autore Ju Yeong Lee e colleghi del dipartimento di dermatologia dello Yonsei University Wonju College of Medicine a Wonju, in Corea. «Abbiamo pertanto costruito una coorte di nascita a livello nazionale per stabilire se la presenza di alopecia areata nella madre fosse associata a un rischio più elevato di comorbilità associate alla malattia cutanea nella prole».

Uno studio coreano basato sulla popolazione

Lo studio retrospettivo di coorte di nascita basato sulla popolazione, condotto utilizzando il Nationwide Health Insurance Service e il relativo database di registrazione delle nascite in Corea, ha incluso oltre 67mila neonati (51,8% maschi) nati tra il 2003 e il 2015 da più di 46mila madri con alopecia areata e circa 67mila controlli nati da 454mila madri non affette dalla malattia.

L’età materna delle madri con alopecia era più alta rispetto ai controlli sani (31,2 vs. 30,9 anni, P<0,001). Inoltre, i neonati di madri affette dalla malattia avevano maggiori probabilità di essere partoriti con taglio cesareo rispetto ai controlli (41,2% vs. 38,4%, P<0,001).

Maggior rischio di alopecia e comorbilità associate nei nati da madri con alopecia

Dopo gli aggiustamenti per età, tipo di assicurazione, livello di reddito, luogo di residenza, modalità di parto e storia materna di altri disturbi, è emerso che il rischio di sviluppare alopecia era significativamente più elevato nei bambini nati da madri con la condizione rispetto ai figli di madri sane (HR aggiustato = 2,08).

In modo simile anche i rischi di alopecia totalis/universalis (AT/UA) erano elevati in questa popolazione (aHR = 1,57), soprattutto se nati da madri con una diagnosi specifica di una delle due forme (aHR = 2,98).

All’alopecia areata materna erano associate anche diverse comorbilità, tra cui la vitiligine (aHR = 1,47), disturbi atopici (aHR = 1,07) e ipotiroidismo (aHR = 1,14). I bambini nati da madri con alopecia avevano anche un rischio elevato di sviluppare disturbi psichiatrici (aHR = 1,15) e i figli di madri con forme AT/AU mostravano un rischio ancora più elevato (aHR, 1,27).

«L’esposizione all’alopecia areata materna è stata associata a un maggior rischio di disturbi autoimmuni, infiammatori, atopici, tiroidei e psichiatrici nella prole» hanno concluso gli autori. «I medici e le madri affette da questa condizione dermatologica devono essere consapevoli che i loro figli potrebbero presentare queste comorbilità e, qualora dovessero verificarsi, gli operatori sanitari dovrebbero prestare particolare attenzione alla diagnosi».

Referenze

Yeong Lee J et al. Autoimmune, Inflammatory, Atopic, Thyroid, and Psychiatric Outcomes of Offspring Born to Mothers With Alopecia Areata. JAMA Dermatol. 2023 May 24;e231261

Leggi