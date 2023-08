Geotab trasforma il trasporto connesso con l’intelligenza artificiale

Geotab ha annunciato un progetto beta che introduce modelli di Intelligenza Artificiale generativa nella sua piattaforma

Geotab eleva la data experience con le sue capacità di AI generativa leader del settore. L’azienda ha annunciato un progetto beta che introduce modelli di Intelligenza Artificiale generativa nella sua piattaforma, stabilendo un nuovo standard nel settore del trasporto connesso. Con il lancio beta di Project G, Geotab consente ai clienti che aderiscono al progetto di accedere facilmente a insight on-demand sulle prestazioni, sull’efficienza e sulla sostenibilità dei veicoli, definendo un nuovo standard nel settore.

Sfruttando la potenza dei modelli di linguaggio naturale, Project G riduce il time-to-insight per i clienti e trasforma il processo di analisi dei dati della flotta in un’esperienza semplice e intuitiva. I clienti hanno ora a disposizione un assistente digitale per l’analisi dei dati, per porre domande attraverso un’interfaccia di chat collegata a Geotab Data Connector, ricevendo insight immediati basati sui dati. Dalle prestazioni dei veicoli ai tempi di inattività, fino ai confronti sul risparmio di carburante, l’utilizzo dei veicoli, i risparmi sui costi e altro ancora, Project G fornisce informazioni complete e facilmente comprensibili. Project G si basa su principi di privacy-by-design e mantiene tutti i dati telematici dei clienti all’interno dell’ambiente Geotab, senza condividerli con alcun Large Language Model (LLM).

“Grazie a Project G, stiamo facendo un enorme passo avanti nel dimostrare l’impatto dell’AI generativa nel panorama del trasporto connesso. Da tempo siamo riconosciuti come leader nella data intelligence e nell’AI, sfruttando da anni l’intelligenza artificiale e i modelli di apprendimento automatico”, dichiara Franco Viganò, Country Manager Italia e Director Strategic Channel Development di Geotab. “Questa vasta esperienza ci offre l’opportunità unica di analizzare grandi quantità di dati sulle flotte, di identificare modelli e generare raccomandazioni preziose per l’ottimizzazione delle performance e l’efficientamento della propria flotta.

Nell’ultimo anno, l’AI generativa è diventata un tema di grande importanza e le organizzazioni di tutto il mondo stanno esplorando il suo potenziale per aumentare l’efficienza e le prestazioni aziendali. Geotab ha una solida storia di innovazione nell’AI e sta sfruttando questa esperienza con i clienti nel progetto beta. Con oltre 55 miliardi di dati elaborati quotidianamente su più di 3,6 milioni di veicoli connessi, Geotab è all’avanguardia in questa tecnologia trasformativa. Con uno dei più grandi team di data science del settore dedicato ai dati e all’intelligenza artificiale, e con una presenza globale in 165 Paesi, Geotab possiede l’esperienza e la dimensione necessarie per addestrare potenti modelli di AI, sbloccando un valore e un’efficienza senza precedenti per i suoi clienti”.