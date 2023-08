Continuare a fumare con il cancro: rischio ictus e infarto raddoppia

I pazienti affetti da cancro che dopo la diagnosi continuano a fumare hanno un rischio quasi doppio di infarto, ictus o morte per malattie cardiovascolari

I pazienti affetti da cancro che dopo la diagnosi continuano a fumare hanno un rischio quasi doppio di infarto, ictus o morte per malattie cardiovascolari rispetto ai non fumatori, secondo una ricerca pubblicata in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco su European Heart Journal, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 ci saranno più di 50,5 milioni di sopravvissuti al cancro in tutto il mondo. L’autore dello studio, il Dr. Hyeok-Hee Lee dello Yonsei University College of Medicine di Seoul, Corea, ha dichiarato: “Una diagnosi di cancro è un evento di vita estremamente stressante, che spesso porta a cambiamenti significativi nello stile di vita di una persona. Il fumo, in particolare, è un comportamento legato alla salute che può essere fortemente influenzato dal disagio mentale. Tuttavia, si sapeva poco della relazione tra i cambiamenti nell’abitudine al fumo dopo una diagnosi di cancro e il rischio di malattie cardiovascolari, la principale causa di morte non correlata al cancro tra i sopravvissuti al cancro”.

I ricercatori hanno analizzato i dati di un database nazionale coreano di reclami sanitari. Lo studio ha incluso 309.095 sopravvissuti al cancro che non avevano mai avuto un infarto del miocardio o un ictus. L’età media era di 59 anni e il 52% erano donne. I partecipanti sono stati sottoposti a visite mediche sia prima che dopo la diagnosi di cancro, durante le quali è stato valutato lo stato di fumatore tramite un questionario auto-riportato. I pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al cambiamento dell’abitudine al fumo dopo la diagnosi di cancro: (1) non fumatori continuativi, (2) che hanno smesso di fumare, (3) iniziatori/recidivi e (4) fumatori continuativi.

Dei 309.095 sopravvissuti al cancro, 250.102 (80,9%) hanno continuato a non fumare, 31.121 (10,1%) hanno smesso di fumare, 4.777 (1,5%) hanno iniziato o ricominciato a fumare e 23.095 (7,5%) hanno continuato a fumare dopo la diagnosi di cancro. La percentuale di fumatori iniziali/recidivi e di fumatori continuativi è risultata più alta tra i sopravvissuti al cancro del tratto urinario e più bassa tra i sopravvissuti al cancro al seno.

I ricercatori hanno valutato il rischio di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus o morte per malattie cardiovascolari) per ciascun gruppo durante una mediana di 5,5 anni. Le analisi sono state aggiustate per le caratteristiche che potrebbero influenzare l’associazione tra fumo ed eventi cardiovascolari, tra cui l’età, il sesso, il reddito familiare, la zona di residenza, l’alcol, l’attività fisica, l’indice di massa corporea, la pressione sanguigna, la glicemia, il livello di colesterolo, il numero di altre condizioni mediche, i farmaci, il tipo di cancro e i trattamenti antitumorali.

Rispetto ai non fumatori sostenuti, il rischio di eventi cardiovascolari durante il follow-up è risultato superiore dell’86%, del 51% e del 20% rispettivamente tra i fumatori continuativi, gli iniziatori/recidivi e i fumatori che hanno smesso. I risultati sono stati coerenti per le donne e gli uomini, e quando il rischio di infarto miocardico, ictus e morte cardiovascolare sono stati analizzati separatamente.

I benefici dello smettere di fumare erano ancora più elevati se confrontati con quelli del continuare a fumare. Tra coloro che erano fumatori prima della diagnosi di cancro, il 57% ha smesso dopo aver scoperto di avere il cancro. La cessazione del fumo è risultata associata a una riduzione del 36% del rischio di eventi cardiovascolari rispetto al continuare a fumare.

Circa un paziente su cinque che ha continuato a fumare ha ridotto il consumo giornaliero di tabacco di almeno il 50% dopo la diagnosi di cancro. I pazienti che hanno continuato a fumare, ma hanno fumato di meno, dopo aver saputo di avere un tumore, hanno avuto lo stesso rischio di eventi cardiovascolari di quelli che hanno continuato a fumare senza alcuna riduzione. “Alcuni individui possono trovare conforto nel riuscire a ridurre il fumo senza smettere del tutto”, ha dichiarato il Dr. Lee. “Tuttavia, i nostri risultati implicano che fumare meno non dovrebbe essere l’obiettivo finale e che i fumatori dovrebbero smettere del tutto per ottenere i benefici dell’abbandono totale dell’abitudine”.

Tra coloro che non fumavano prima della diagnosi di cancro, il 2% ha iniziato o ripreso a fumare dopo aver scoperto di avere il cancro. L’inizio o la ricaduta nel fumo sono stati associati a un aumento del 51% del rischio di malattie cardiovascolari rispetto al non fumare a lungo. Lee ha dichiarato: “Sebbene il nostro studio non fornisca prove conclusive sulle cause alla base dell’inizio o della ricaduta nel fumo, alcuni sopravvissuti al cancro potrebbero perdere la motivazione ad avere uno stile di vita sano dopo la guarigione, mentre altri potrebbero ricorrere alle sigarette come modo per affrontare lo stress della diagnosi. Queste sono solo ipotesi e sono necessarie ulteriori ricerche per determinare i fattori associati all’inizio o alla ricaduta nel fumo nei sopravvissuti al cancro”.

E ha concluso: “I nostri risultati rafforzano le prove esistenti sui ben noti rischi cardiovascolari del fumo di tabacco e sottolineano i benefici della cessazione del fumo, anche per i sopravvissuti al cancro. Inoltre, la scoperta che oltre il 40% dei pazienti che fumavano prima della diagnosi di cancro ha continuato a fumare anche in seguito evidenzia la necessità di un impegno più deciso per promuovere la cessazione del fumo tra i sopravvissuti al cancro, che hanno già un rischio elevato di malattie cardiovascolari rispetto ai loro coetanei.”

Referenze bibliografiche

Lee HH, Lee H, Bhatt DL, et al. Smoking habit change after cancer diagnosis: Effect on cardiovascular risk. Eur Heart J. 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad199. (Link)

World Health Organization, International Agency for Research on Cancer: Estimated number of prevalent cases in 2020, World, both sexes, all ages.

Florido R, Daya NR, Ndumele CE, et al. Cardiovascular disease risk among cancer survivors: the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study. J Am Coll Cardiol. 2022;80:22–32.