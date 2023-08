Biomineral One alleato dei capelli durante le vacanze

Biomineral ONE è l’integratore alimentare di Viatris pensato appositamente per il benessere dei capelli, a base di Lactocapil Plus

Poter sfoggiare una chioma vitale e lucente in qualunque occasione è il desiderio di tanti, sia perché esteticamente bella da vedere sia in quanto sinonimo di buona salute. Proprio i nostri capelli rappresentano tuttavia una delle parti maggiormente esposte a fattori non solo interni, ma anche esterni. Stress, alterazioni ormonali, terapie farmacologiche ma anche aspetti legati allo stile di vita come alimentazione, idratazione, movimento fisico e habitat inquinato possono avere un impatto sulla salute del cuoio capelluto. La stessa estate tuttavia non va sottovalutata. L’esposizione diretta ai raggi solari e alle alte temperature, ma anche cloro e salsedine possono compromettere il benessere dei nostri capelli Proprio da questa consapevolezza nasce BIOPROTOCOL Sistema Capelli In&Out, un programma mirato che agisce nello specifico tenendo conto dei diversi aspetti che influenzano la vita del capello. Grazie all’azione combinata dell’integratore Biomineral One Con Lactocapil Plus e di trattamenti coadiuvanti attivi come Biothymus AC Shampoo, è possibile prendersi cura in ogni occasione del benessere dei propri capelli, anche in vacanza.

Biomineral ONE LACTOCAPIL PLUS™

Biomineral ONE è l’integratore alimentare di Viatris pensato appositamente per il benessere dei capelli, a base di Lactocapil Plus (Proteine del siero del latte, N-acetil glucosamina, Metionina e Vitamina E), Biotina, Vitamina D3, Acido linoleico e Taurina.

La sua formula è pensata per favorire il benessere dei capelli, nei casi di carenza di particolari nutrienti e in situazioni di aumentato fabbisogno.

BIOTHYMUS AC ACTIVE COADIUVANTE ATTIVO ANTICADUTA SHAMPOO Donna e Uomo

Gli shampoo Biothymus AC Active sono l’ideale complemento del trattamento intensivo coadiuvante anticaduta con Biothymus AC Active fiale o del trattamento di mantenimento con Biothymus AC Active lozione trattante, e specifici per uomo per donna.

BIOTHYMUS AC ACTIVE COADIUVANTE ATTIVO ANTICADUTA DONNA SHAMPOO RISTRUTTURANTE , specifico per la detersione di capelli fragili e sfibrati, che tendono a diradarsi.

BIOTHYMUS AC ACTIVE COADIUVANTE ATTIVO ANTICADUTA UOMO SHAMPOO ENERGIZZANTE, specifico per l’uomo per la detersione dei capelli che tendono al diradamento. Per uso frequente.

BIOPROTOCOL Sistema Capelli

Dai professionisti della ricerca è stato messo a punto BIOPROTOCOL Sistema capelli, il programma IN& OUT per risultati concreti e visibili.

Il benessere dei capelli dipende da un delicato equilibrio di fattori che riguardano sia proprietà esterne del cuoio capelluto, sia interne. Proprio da questa consapevolezza è nato il programma IN & OUT che sta alla base di BIOPROTOCOL Sistema Capelli. Un programma che supporta il benessere dei capelli agendo nello specifico dall’interno, “IN”, grazie agli integratori alimentari BIOMINERAL e dall’esterno, “OUT”, grazie alla linea di prodotti cosmetici BIOTHYMUS, per uomo e donna.

BIOMINERAL e BIOTHYMUS sono brand VIATRIS

In vendita in farmacia, parafarmacia e su Amazon.

https://www.amaituoicapelli.it/ In vendita in farmacia, parafarmacia e su Amazon.