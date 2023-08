Trading di criptovalute per principianti – Le basi

Il trading di criptovalute è l’acquisto e la vendita di criptovalute su una piattaforma di scambio.

Il mercato delle criptovalute è una rete di valuta digitale decentralizzata, il che significa che opera attraverso un sistema di controlli delle transazioni peer-to-peer, piuttosto che un server centrale.

Quando le criptovalute vengono acquistate e vendute, le transazioni vengono aggiunte alla blockchain, un libro mastro digitale condiviso che registra i dati, attraverso un processo chiamato “mining”.

Cosa muove i mercati delle criptovalute?

Tutto dipende dalla domanda e dall’offerta.

Tuttavia, poiché sono decentralizzate, tendono a rimanere libere da molte delle preoccupazioni economiche e politiche che interessano le valute tradizionali. Sebbene ci sia ancora molta incertezza riguardo alle criptovalute, i seguenti fattori possono avere un impatto significativo sui loro prezzi:

Fornitura: il numero totale di monete e la velocità con cui vengono rilasciate, distrutte o perse

Capitalizzazione di mercato: il valore di tutte le monete esistenti e come gli utenti percepiscono che si sta sviluppando

Stampa: il modo in cui la criptovaluta viene rappresentata dai media e quanta copertura sta ottenendo

Integrazione: la misura in cui la criptovaluta si integra facilmente nell’infrastruttura esistente come i sistemi di pagamento e-commerce

Esistono molti approcci diversi in termini di come scambiare criptovalute. Per iniziare a fare trading di criptovalute, è innanzitutto necessaria una conoscenza adeguata della materia e una piattaforma affidabile per lo scambio come Quantum Prime Profit , che si addice anche ai principianti.

È anche fondamentale conoscere i rischi associati e le leggi che possono essere applicate in base alla propria giurisdizione e le decisioni dovrebbero essere prese di conseguenza.

Conserva la tua criptovaluta

Se stai scambiando attivamente BTC, dovrai mantenere i tuoi fondi sullo scambio per accedervi. Ad esempio, dovresti acquistare un portafoglio Bitcoin se stai acquistando criptovaluta da conservare a medio-lungo termine.

I portafogli software e i portafogli hardware sono due tipi di portafogli di criptovaluta. Entrambi sono sicuri, ma i portafogli hardware forniscono la massima protezione perché mantengono la tua criptovaluta su un dispositivo fisico non connesso a Internet.

Nozioni di base sul trading di criptovalute

Il valore di Bitcoin è determinato secondo per secondo e giorno per giorno da un mercato che non dorme mai. In quanto risorsa digitale autonoma il cui valore è determinato da un mercato aperto, Bitcoin presenta sfide uniche in termini di volatilità che la maggior parte delle valute non affronta.

Pertanto, è importante che i nuovi arrivati abbiano una certa conoscenza di come funzionano i mercati delle criptovalute in modo che possano navigare in sicurezza nei mercati, anche in modo intermittente, e ottenere il massimo valore dalla loro partecipazione all’economia del trading di criptovalute.

Il trading di Bitcoin può variare in scala e complessità da una semplice transazione, come l’incasso in una valuta fiat come il dollaro USA, all’utilizzo di una varietà di coppie di trading per cavalcare proficuamente il mercato al fine di far crescere il proprio portafoglio di investimenti.

Naturalmente, man mano che un’operazione di criptovaluta aumenta di dimensioni e complessità, aumenta anche l’esposizione al rischio di un trader.

Innanzitutto, esaminiamo alcuni concetti di base.

Struttura di un commercio di criptovalute

Un commercio di criptovaluta è composto da un acquirente e un venditore. Poiché ci sono due lati opposti in uno scambio – un acquisto e una vendita – qualcuno è destinato a guadagnare più dell’altro.

Quindi, il trading è intrinsecamente un gioco a somma zero: c’è un vincitore e c’è un perdente. Avere una conoscenza di base di come funzionano i mercati delle criptovalute può aiutare a ridurre al minimo le potenziali perdite e ottimizzare i potenziali guadagni.

Quando viene concordato un prezzo tra un acquirente e un venditore, l’operazione viene eseguita (tramite uno scambio) e viene impostata la valutazione di mercato per l’asset. Per la maggior parte, gli acquirenti tendono a impostare ordini a un prezzo inferiore rispetto ai venditori.

Questo crea i due lati di un portafoglio ordini.

Quando ci sono più ordini di acquisto per criptovalute che ordini di vendita, il prezzo di solito sale, poiché c’è più domanda per l’asset.

Al contrario, quando più persone vendono che acquistano, il prezzo scende. In molte interfacce di scambio, gli acquisti e le vendite sono rappresentati in diversi colori.

Questo per dare al trader una rapida indicazione dello stato del mercato in un dato momento.

Conclusione – quando comprare e quando vendere

Potresti aver sentito l’adagio comune nel trading: “Compra basso, vendi alto”. Questo detto può essere difficile da navigare in quanto i prezzi alti e bassi possono essere relativi, sebbene l’adagio fornisca una rappresentazione di base degli incentivi di acquirenti e venditori in un mercato.

In poche parole, se vuoi acquistare qualcosa, vuoi spendere il minimo possibile. Se vuoi vendere qualcosa, vuoi ottenere il massimo dall’affare.