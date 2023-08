Novartis vende a Bausch + Lomb il farmaco per l’occhio secco Xiidra

Novartis ha accettato di cedere il suo trattamento per l’occhio secco Xiidra (lifitegrast) a Bausch + Lomb nell’ambito di una transazione valutata fino a 2,5 miliardi di dollari

Novartis ha annunciatodi aver accettato di cedere il suo trattamento per l’occhio secco Xiidra (lifitegrast) a Bausch + Lomb nell’ambito di una transazione valutata fino a 2,5 miliardi di dollari, compreso un pagamento anticipato di 1,75 miliardi di dollari. In un accordo del 2019, la casa farmaceutica svizzera aveva sborsato $3,4 mld in anticipo quando aveva ottenuto il prodotto da Takeda.

Sotto la guida dell’amministratore delegato Vas Narasimhan, Novartis ha iniziato a scorporare le attività a bassa crescita. Nel 2019 ha scorporato la sua unità di cura degli occhi Alcon e sta per fare lo stesso con Sandoz, la sua attività di farmaci generici.

Oltre a Xiidra, l’accordo con Bausch + Lomb comprende il farmaco sperimentale SAF312 di Novartis, noto anche come libvatrep, che è in fase di sviluppo IIb per il dolore cronico della superficie oculare, con risultati attesi nel terzo trimestre. La transazione comprende anche i diritti per l’uso del dispositivo di somministrazione AcuStream nelle indicazioni per gli occhi secchi e OJL332, un antagonista TRPV1 di seconda generazione in fase di sviluppo preclinico.

Le società hanno sottolineato che, oltre al pagamento anticipato, l’accordo prevede milestones fino a 750 milioni di dollari legate alle future vendite di Xiidra, SAF312 e OJL332. La transazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende, dovrebbe concludersi nel corso dell’anno.

Xiidra è stato al centro di un accordo multimiliardario siglato da Narasimhan nel 2019, quando Novartis ha accettato di acquistare il farmaco e altre attività dalla giapponese Takeda Pharmaceutical. Ma Novartis ha faticato a incrementare le vendite oltre i 400 milioni di dollari che Xiidra generava al momento dell’acquisizione. All’inizio di quest’anno, alcune fonti hanno suggerito che Novartis ha iniziato a esplorare la vendita di alcuni asset oftalmologici, tra cui Xiidra, che ha generato vendite per 487 milioni di dollari nel 2022.

Nonostante l’approvazione in diversi Paesi, Novartis ha ritirato la domanda di commercializzazione in Europa nel 2020, dopo che le autorità regolatorie hanno citato alcune “questioni irrisolte” relative al dossier dell’azienda e hanno indicato di essere orientate a respingere il farmaco in base al suo profilo di rischio-beneficio. “Questa transazione rafforzerà la nostra attenzione verso i farmaci innovativi prioritari… e guiderà la nostra strategia di crescita”, ha commentato Ronny Gal, Chief Strategy and Growth Officer di Novartis.

Bausch + Lomb, che sta per essere scorporata da Bausch Health, ha dichiarato che l’acquisto di Xiidra completerà il suo attuale portafoglio di prodotti per l’occhio secco, che comprende Miebo (perfluoroesiloctano). Il collirio è stato recentemente approvato dalla Fda e l’azienda prevede che il mercato statunitense per questi trattamenti crescerà a un tasso annuale composto a due cifre nei prossimi cinque anni.

“Questa acquisizione è un ottimo esempio della nostra strategia in azione, in quanto fornisce le dimensioni necessarie all’azienda e trasforma la nostra attività farmaceutica rendendoci leader nelle malattie della superficie oculare”, ha commentato Brent Saunders, nominato CEO di Bausch + Lomb all’inizio di quest’anno. Saunders ha guidato l’azienda a partire dal 2010, prima della sua vendita nel 2013 a Valeant Pharmaceuticals, che è stata rinominata Bausch Health.

Bausch + Lomb ha generato vendite per 3,8 miliardi di dollari l’anno scorso e prevede un fatturato compreso tra 3,9 e 3,95 miliardi di dollari per il 2023. Saunders ha dichiarato che l’acquisizione di Xiidra “non risolverà i nostri problemi da un giorno all’altro, ma è un passo avanti molto importante e molto coraggioso per risolvere i nostri problemi di scala”.