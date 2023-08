Lucrezia in radio con la nuova canzone “Fulmini”

Lezioni di “meteo sentimentale” per tutta l’estate con la nuova canzone “Fulmini” di Lucrezia, disponibile in radio e in digitale

Fuori per Futura Dischi FULMINI, il nuovo singolo di LUCREZIA. A pochi mesi di distanza dal suo primo EP “SERENATA ICEBERG” che per tutto il mese di aprile ha portato in giro nelle principali città italiane con il “Molecole Tour”, la cantautrice torna con un brano che parla di distanze che sembrano incolmabili e sembrano dettare il “meteo sentimentale” di un’estate intera: vibrazioni malinconiche per tempeste d’amore.

Nel brano un mood nostalgico pervade l’atmosfera, mentre da pulsazioni accelerate s’intravede la voglia di sperimentare e di giocare mischiando influenze e generi diversi. Ogni elemento musicale, ogni suono diventa strumento per comunicare uno stato d’animo: “La primavera è esplosa più prepotentemente che mai, ma come in un film di fantascienza, non siamo più liberi di girare per le strade, e raggiungere chi vogliamo. Le uniche auto che si vedono circolare sono quelle della polizia, o le ambulanze. Un solo pensiero mi gira per la testa: come arrivare da casa mia a casa sua. A piedi dormendo e nascondendomi nelle campagne? Ci vogliono tre giorni e fa freddo. In bicicletta? Mi fermano subito, ho le ruote sgonfie. Potrei correre fino alla stazione e poi prendere un treno e poi correre di nuovo. Inizia a diluviare e penso che è meglio rimandare la fuga a domani. Forse siamo così lontani che se qui ci sono i fulmini, da te c’è il sole.” (Lucrezia)