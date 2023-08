I Rumba de Bodas su YouTube con il nuovo videoclip

Rubik Media in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, presentano il video “Todo Mundo”, ultimo singolo dei Rumba de Bodas

Rubik Media in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, presentano il video “Todo Mundo“, ultimo singolo uscito per Rubik Media che fará parte nel nuovo album dei Rumba de Bodas in uscita prevista marzo 2023. La band di stanza a Bologna attiva dal 2008, nasce dall’unione di 7 musicisti che ormai da 13 anni grazie al loro sound afrobeat ha fatto smuovere il pubblico dei festival piú importanti d´Europa.

Un nuovo capitolo per la band di base a Bologna, un brano che parla di libertà, libertà di essere chi si desidera e di visitare il mondo, ispirato dalle musiche del batterista algerino Kharim Zhiad. La fine ufficiale dell’estate è proprio qui, in questo brano dolce-amaro tutto da ballare: più che un brano, un cambio di direzione, la voglia dei Rumba de Bodas di scrollarsi di dosso l’etichetta di “gruppo da live” e fare quel salto di qualità che si meritano.

Dopo 10 anni di su e giù dai palchi di tutto il mondo e brani dal mood esplosivo, il gruppo bolognese vuole esplorare nuove strade e scoprire nuovi lati di se stesso, senza abbandonare però quello che hanno costruito in questi anni. Per farlo hanno deciso di iniziare con un brano dal mood chill(etereo) ispirato dalle musiche algerine di Karim Zihad e da pensieri di Libertà. “Todo Mundo” è scritto in portoghese e francese, due lingue che guardano al passato al presente ed al futuro del gruppo: il francese d’Africa, da cui viene l’ispirazione di molti dei loro brani passati e da cui è utile ripartire, e il portoghese Africano ma anche Latino , dove presto ì Rumba approderanno per un nuovo tour”.