Estate al Negombo 2023 a Ischia: il programma degli spettacoli

Al via Estate al Negombo 2023. Una serie di eventi che sposano la ripresa dell’Isola d’Ischia (NA) dopo la frana dello scorso anno

Annunciato l’artista che chiude la line-up di Estate al Negombo. Così, dopo il successo della prima edizione, l’isola d’Ischia torna protagonista dei grandi eventi.

Anche quest’anno il cartellone sarà ricco di eventi e di sorprese con la complicità di un ritorno al turismo in grande stile e con la forte voglia di Napoli e Campania che nell’ultimo periodo ha affollato le strade del capoluogo partenopeo ed aumentato la curiosità rispetto alle Isole.

La storica location dell’evento

Come dal titolo della rassegna si intuisce, “Estate al Negombo”, si terrà nella consueta location adagiata nella baia di San Montano, l’insenatura più suggestiva dell’isola. Il Negombo, immerso in un’area verde di oltre 9 ettari, è un luogo di benessere caratterizzato da un’atmosfera serena ed amichevole e frequentato da un turismo orientato ai valori emergenti della salute e della bellezza.

Gli eventi in programma per questa edizione

“Estate al Negombo 2.0” vede quest’anno ben 5 appuntamenti con la comicità, la musica e lo spettacolo e nello specifico vanno messe a calendario le seguenti date: 14, 16, 18, 19, 23 e 24 Agosto 2023. Gli organizzatori per questa edizione hanno deciso di lasciare un po’ con il fiato sospeso il pubblico, annunciando gli eventi passo dopo passo, e quindi sono stati già annunciati per la serata del 14 Agosto, un ciclone di divertimento con la troupe del Peppy Night – Live Summer Tour con Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Decibel Bellini e Francesco Procopio. Subito dopo, il 16 Agosto, torna la musica di Rocco Hunt, che fa bis di successo sull’isola. Il 18 Agosto troveremo invece Geolier, giovane talento della musica Made in Naples, sta scalando ogni classifica di stream e views con le sue strofe sempre in linea con i tempi. Il 19 Agosto sarà il momento di Franco Ricciardi, che dopo le emozioni regalate allo Stadio Diego Armando Maradona, è già attesissimo sull’Isola. A chiudere la kermesse di quest’anno il 23 e 24 Agosto, arriva Gigi D’Alessio con un doppio concerto. L’artista che ha conquistato il pubblico di Piazza Plebiscito con 5 serate consecutive e anticipato questa estate da record, con la messa in onda del concerto su Rai 1 con tantissimi ospiti, sarà sull’isola verde con una data del tour “Dove c’è il sole”.