A Ferragosto scioperano i piloti degli elicotteri di soccorso

Nel giorno di Ferragosto terzo sciopero nazionale dei piloti di elicottero impiegati nei servizi di soccorso, antincendio e collegamento piattaforme

Sulla scia del crescente successo dei due scioperi precedenti, che hanno registrato un sensibile aumento di adesioni, (ormai oltre l’80% con picchi di aziende che sfiorano il 100%), è stato indetto un nuovo sciopero di Categoria, della durata di 24 ore, in data

Martedì 15 Agosto, per protestare contro il mancato adeguamento salariale e la conseguente modifica delle relative tabelle, ancora con importi in lire, rimaste invariate dall’ultimo rinnovo contrattuale, risalente a più di 20 anni fa. Lo sciopero sarà svolto ancora una volta in modalità virtuale, per non danneggiare l’utenza che su questi servizi delicati fa affidamento, in una giornata oltretutto festiva e religiosa, che vede i Piloti sempre impegnati nelle loro missioni.

Come nelle precedenti occasioni, sarà inoltre l’ennesima occasione per testimoniare la vicinanza della Categoria ad enti di beneficenza, conferendo la donazione derivante dal valore della giornata lavorativa a cui il pilota rinuncia pur lavorando, a cui andrà a sommarsi il doppio della stessa cifra, che sarà a carico delle aziende. Dopo il Bambino Gesù di Roma e Palidoro, l’Ospedale Meyer di Firenze, saranno questa volta la Lega del Filo d’Oro e la Fondazione Telethon, a beneficiare della donazione dei Piloti. Gli stessi precisano altresì, che le azioni proseguiranno anche in altre forme, la dove le loro legittime richieste continuino ad essere ignorate.