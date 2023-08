Strano in radio e in digitale con “Timida ma Esplicita”

Strano torna sulla scena musicale con una nuova canzone: “Timida ma Esplicita” è il singolo estivo dal sound Rock Dance

“Timida ma esplicita” è il nuovo singolo di Strano estratto dall’album di debutto “USB 4.3”. Un brano frizzante, energico, dal sound Rock-Dance tutto da ballare grazie anche all’assolo di piano in stile Rock’n Roll alla Jerry Lee Lewis.

Il tema della canzone è in apparenza frivolo, parla infatti proprio di una donna “leggera”, ma lo fa dal punto di vista di un uomo innamorato disposto ad accettare il suo carattere “aperto”, seppur a malincuore. Lui la definisce “timida ma esplicita”, due tipici atteggiamenti delle ragazze “libere”, sicuramente sfacciate, ma timide nel momento in cui si cerca di scavare dentro, nell’anima. Una storia d’amore dal sapore d’estate tutta da ballare.

Nel 2022 Strano entra a far parte del panorama musicale italiano. Dopo aver conosciuto e stretto amicizia con Ivano Zanotti, batterista di Ligabue e Loredana Bertè, decide di realizzare il suo primo singolo, in collaborazione anche con Pierluigi Mingotti, bassista de Il Volo e della Bertè, e Marco Grasselli, chitarrista “mancino” sempre della Bertè e membro dell’orchestra di X-Factor 2022.

Entra in contatto con l’Etichetta Discografica bolognese San Luca Sound del cantautore Manuel Auteri e del maestro e produttore Renato Droghetti.

Si concretizza così il primo singolo dal titolo “Giocare insieme a te” che esce il 14 febbraio 2022 realizzato in collaborazione con Ivano Zanotti e lo staff di musicisti incontrati nel cammino, con il quale ha anche ultimato il suo primo album.

Strano, nel 2022, esce con 3 singoli, Giocare insieme a te, Occhi e Un sogno bellissimo, che fanno parte, insieme a Dentro te, il primo singolo, del suo disco d’esordio USB 4.3.

L’artista viene subito notato da vari esponenti di rilievo del panorama musicale italiano ed invitato a partecipare a vari contest tra cui al 2MARI SONG FESTIVAL di EDM International Production dove si aggiudica il premio “Miglior Voce Radiofonica” e ben due volte consecutive vince il contest di Telesia con uno short di Occhi e uno di Un Sogno Bellissimo, trasmessi per un’intera settimana in tutti i più importanti aeroporti e metropolitane italiane.

Il 2023 vede Strano protagonista in contest di grande prestigio quali il “Festival dell’Emila”, il “Premio Mia Martini” e “Sanremo Rock”.

A giugno dello stesso anno Strano esce dai confini Nazionali partecipando, come ospite, ad un Festival Cinematografico Internazionale a Sofia in Bulgaria, in rappresentanza del “Fuoriclasse Talent” di Ivano Trau e Catiuscia Siddi, e si esibisce per tre serate consecutive, Evento trasmesso in diretta dalla “BNT”, la televisione nazionale bulgara.

Contestualmente, il 23 giugno del 2023, Strano esce con il suo primo brano per l’estate, anch’esso contenuto in USB 4.3, intitolato Timida ma esplicita.