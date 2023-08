“Make Up (Acoustic)” è la nuova intima versione del brano di Narciso

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Make Up (Acoustic)”, la nuova intima versione del primo singolo di Narciso

“Make Up”, uscita lo scorso 11 Novembre e riproposta in una versione acustica disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali in occasione della messa in onda di Drag Race Italia in chiaro su Real Time, è un brano manifesto che vuole essere messaggio universale per tutti coloro che nella vita arrivano a sentirsi sconfitti.

Non bisogna necessariamente vincere per lasciare un segno nel mondo perché ognuno di noi ha già in sé qualcosa di divino da cui attingere per trascendere i giudizi e le aspettative con i quali ogni giorno ci incontriamo e ci scontriamo.

“Make Up (Acoustic)”, con il piano di Luigi De Martino e gli archi di Giorgio Lorito, è una discesa nell’anima più intima e nuda di Narciso, come un invito a brillare anche quando non ci si sente adatti al contesto che ci circonda in una società basata sull’immagine in cui stereotipi e pregiudizi sono all’ordine del giorno. È un’esortazione ad indossare l’abito con il quale ci si sente più a proprio agio per andare oltre l’ossessione dell’aspettativa.