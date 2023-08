Interventi meno invasivi e tempi di recupero più brevi con la rinoplastica preservativa

Bellezza: ecco quello che chi vuole rifarsi il naso deve sapere. Interventi meno invasivi, tempi di recupero più brevi, niente tamponi con la rinoplastica preservativa

È il quinto intervento di chirurgia plastica più praticato in Italia ( dati ISAPS ) ed è anche uno di quelli che non si possono nascondere, visto che riguarda uno dei tratti principali del volto. La rinoplastica, una delle operazioni più desiderate e anche più temute, da qualche anno è cambiata, in meglio, per i pazienti.

“L’intervento estetico per il naso ha fatto importanti progressi, con benefici per i pazienti che vogliono ridefinire il profilo e magari migliorare contestualmente la funzionalità respiratoria – spiega il professor Raffaele Rauso, vicepresidente FIME Federazione Italiana Medici Estetici, e già professore all’Università Vanvitelli di Napoli -. Resta invariato un aspetto, ossia l’importanza di rivolgersi a professionisti preparati, per avere una corretta diagnosi, evitare complicazioni, risultati non adatti per il proprio viso e interventi secondari”.

Una tecnica che sta avendo molto successo negli ultimi anni è la Preservation Rhinoplasty, la rinoplastica preservativa, che consente di ottenere risultati estetici naturali e migliorare la funzionalità respiratoria, come spiega il prof. Rauso: “La Preservation Rhinoplasty si differenzia dall’approccio tradizionale in quanto preserva le strutture nasali esistenti del dorso, anziché rimuoverle e ricostruirle completamente, come avviene per la rinoplastica strutturale. E’ una tecnica che risale agli anni ‘60, ma solo negli ultimi anni è diventata popolare: il chirurgo interviene dal basso per ridurre il dorso del naso, rimuovendo osso e cartilagine, anziché dalla parte superiore come avviene con l’intervento tradizionale. In questo modo si mantiene l’integrità anatomica della struttura nasale, minimizzando così il rischio di complicazioni e ottimizzando i risultati estetici”.

Ecco quello che c’è da sapere sulla rinoplastica:

Il naso da Barbie non è per tutti. In questo periodo, la maggior parte delle richieste dei pazienti è il cosiddetto “barbie nose”, il nasino ispirato alla celebre bambola, con la punta piccola, rivolta all’insù: una scelta che non è per tutti. Per questo è bene rivolgersi a un medico capace di eseguire diversi tipi di interventi e in grado di consigliare alla paziente quello più adatto per il proprio volto. “Non è il paziente che decide il naso o la tecnica con cui sarà operato: sono aspetti che si valutano insieme con il chirurgo, dopo una visita accurata – spiega il professor Rauso -. Il naso non è un vestito, che si sceglie in base alla moda del momento e si cambia la stagione successiva. Questo concetto purtroppo non è sempre chiaro ai pazienti, che arrivano chiedendo un preciso tipo di naso: pur piacendo sugli altri, non è detto che sia il più adatto al nostro viso. Deve essere il chirurgo specialista a indicare il tipo di intervento da eseguire per ottenere il risultato migliore”.

Scordatevi i tamponi

E se il risultato è artificiale?

Migliora anche la respirazione.

Un intervento complesso. Se non eseguita correttamente, la rinoplastica può causare problemi di respirazione. "Nel caso della rinoplastica tradizionale, è necessario ricostruire le strutture nasali, mentre la Preservation Rhinoplasty richiede una maggiore precisione e abilità chirurgica rispetto agli approcci tradizionali. In particolare, se non c'è stabilità della piramide nasale, si rischia di avere una recidiva del gibbo nasale" conclude il chirurgo plastico.

Scegliere un chirurgo esperto e qualificato per ottenere i migliori risultati possibili è insomma sempre quello che ogni paziente deve fare, consultando anche le specializzazioni e l’esperienza sul portale nazionale www.fnomceo.it