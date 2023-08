Insufficienza cardiaca: sensore indossabile rileva liquido toracico

Un sensore indossabile che rileva l’accumulo di liquidi nei polmoni può aiutare i pazienti con insufficienza cardiaca a evitare nuovi ricoveri ospedalieri

secondo i nuovi dati dello studio BMAD, presentati al meeting 2023 dell'American College of Cardiology/World Congress of Cardiology (ACC/WCC) a New Orleans.

Lo strumento di monitoraggio da remoto, noto come μCor (Zoll Medical), è collegato al lato sinistro del torace del paziente e valuta il liquido toracico utilizzando segnali a radiofrequenza. Può anche rilevare ECG, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, attività e postura.

«Ogni anno, negli Stati Uniti, più di 1 milione di pazienti sono ricoverati in ospedale con una diagnosi primaria di HF, e questo dato dovrebbe aumentare» ha detto John P. Boehmer, della Penn State Health, di Hershey, che ha presentato i risultati al meeting.

Nonostante i grandi progressi compiuti nella terapia medica per l’HF, molti pazienti tornano ancora in ospedale entro i primi mesi dopo la dimissione, ha osservato. «Le strategie e gli approcci volti a ridurre le riammissioni ospedaliere hanno il potenziale per migliorare l’assistenza ai pazienti e alleviare l’onere per il sistema sanitario».

Strumento semplice e non invasivo

Uno strumento semplice e non invasivo come questo sarebbe una gradita aggiunta nel settore, dove le alternative per il monitoraggio dell’HF sono spesso impiantabili, come CardioMEMS, o ingombranti da indossare. Il sistema μCor ha ricevuto l’autorizzazione 510(k) dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti nel 2018, con almeno qualche uso reale prima dello studio BMAD.

Boehmer ha detto che μCor «ha una penetrazione limitata nel mercato in questo momento, perché stiamo cercando di mettere insieme i dati su come funziona ed essere in grado di dimostrare una sua effettiva necessità. Quindi, ora che abbiamo alcuni dati sulle riammissioni per HF, so che molte cliniche stanno pianificando di utilizzarlo in modo più aggressivo», in particolare nei pazienti ritenuti ad alto rischio.

Il periodo di tempo in cui i pazienti dovrebbero indossare il dispositivo è flessibile, ha aggiunto. Il loro studio ha comportato 90 giorni di monitoraggio, con la possibilità di aggiungerne altri 90 giorni se lo si fosse ritenuto opportuno «Se interessa fare un monitoraggio più breve – per esempio se si è concentrati sulla riammissione a 30 giorni – ci si può limitare a 4-6 settimane».

Monitoraggio con dati trasmessi sia ai medici sia ai pazienti

I ricercatori hanno arruolato 494 pazienti idonei entro 10 giorni dal ricovero in ospedale per HF. Tutti avevano sperimentato un evento di HF nei 6 mesi precedenti (ricovero ospedaliero, visita al pronto soccorso o all’unità di osservazione o visita clinica non pianificata in cui il paziente aveva ricevuto assistenza per congestione polmonare correlata all’HF). Non sono stati stabiliti criteri per la frazione d’eiezione ventricolare sinistra (LVEF).

Lo studio multicentrico e multinazionale consisteva in due bracci:

BMAD HF (controllo): i pazienti hanno indossato il monitor per un massimo di 90 giorni, ma il dispositivo non ha condiviso le informazioni con loro o con il loro medico. Questo braccio è iniziato per primo, in modo che i ricercatori potessero determinare quale soglia avrebbe dovuto essere utilizzata per identificare i livelli normali di liquidi rispetto a quelli elevati.

BMAD TX (intervento): I pazienti hanno anche indossato il monitor per un massimo di 90 giorni e le informazioni sono state trasmesse sia a loro che al loro medico, con avvisi di azione forniti quando il loro indice di liquido toracico (TFI) avesse superato il valore di 1,2 per almeno 3 giorni consecutivi. A questo punto, i medici avevano la libertà di apportare modifiche ai farmaci o allo stile di vita/dieta, pianificare una visita in ufficio o non apportare alcuna modifica.

In entrambi i gruppi, i pazienti hanno preso parte a telefonate settimanali, visite mensili in ufficio e telefonate di follow-up a 6 mesi e 1 anno. Il follow-up per almeno 90 giorni era disponibile per il 70% dei partecipanti.

Nell’analisi Kaplan-Meier, i pazienti nel gruppo di intervento avevano un 38% relativo in meno di probabilità di essere ricoverati in ospedale per HF entro 90 giorni (HR 0,62; P = 0,03). Ciò si è tradotto in una riduzione assoluta del rischio del 7% e in un numero necessario per il trattamento (NNT) di 14,3. I risultati sono stati coerenti tra i sottogruppi, inclusa la LVEF superiore o inferiore al 40%. Anche l’endpoint composito di ospedalizzazione per HF o visite al pronto soccorso e decesso è stato ridotto del 38%.

Entrambi i gruppi hanno avuto guadagni nella qualità della vita sul Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12, anche se il braccio di intervento ha visto un aumento di 12 punti superiore a quello dei controlli (P = 0,004). Quasi il 70% di coloro che avevano ricevuto l’intervento ha dichiarato di rilevare un miglioramento clinicamente significativo della qualità della vita, rispetto alla metà dei controlli.

Commenti positivi da colleghi esperti

I risultati suggeriscono che il sistema μCor fornisce una sorveglianza efficace durante il periodo di tempo vulnerabile dopo l’ospedalizzazione iniziale per HF, ha commentato – dopo la presentazione – Lynne Warner Stevenson, della Vanderbilt University di Nashville, pur sottolineando il fatto che lo studio BMAD non era randomizzato.

Un aspetto positivo, a suo parere, è stata l’inclusione dei pazienti, non solo dei medici, nel flusso di informazioni, ha aggiunto Stevenson. «Permettere che i pazienti vedano i loro dati è davvero importante, perché sono loro al centro di questi circoli di gestione. Più di una persona su cinque utilizza attualmente app commerciali per monitorare i parametri fisiologici. I pazienti non sono più veicoli passivi da guidare. In realtà stanno diventando i motori per la loro salute e i loro esiti».

Avendo notato il grande miglioramento della qualità della vita, Stevenson ha chiesto se parte di tale miglioramento derivasse dalle informazioni che i pazienti avevano ottenuto dal sistema μCor.

«La mia vasta esperienza con il monitoraggio da remoto, e anche da questo studio, è che i pazienti sono spesso rassicurati sapendo che qualcuno sta guardando come stanno andando e come stanno progredendo con il passare del tempo» ha detto Boehmer. «Quindi penso che, in generale, sia un’esperienza molto positiva per i pazienti», specialmente quando il monitoraggio si verifica durante un periodo così vulnerabile come dopo un ricovero per HF.

Biykem Bozkurt, del Baylor College of Medicine di Houston, ha dichiarato di essere entusiasta nel vedere «ancora un’altra modalità aggiunta all’armamentario di monitoraggio da remoto, in particolare di fluidi o congestione nella cavità toracica». Sarà utile saperne di più sulla specificità e la sensibilità delle sue misurazioni in diverse popolazioni, come quelle con comorbilità come la malattia renale cronica che possono anche comportare la ritenzione di liquidi, ha aggiunto.

Fonte:

Boehmer JP. Impact of heart failure management using thoracic fluid monitoring from a novel wearable sensor: results of the benefits of Microcor (μCor™) in ambulatory decompensated heart failure (BMAD) trial. Presented at: ACC/WCC 2023.New Orleans, LA.