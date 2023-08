Indebitamento delle famiglie cresce: rischio usura dietro l’angolo

L’importo medio dell’indebitamento per nucleo famigliare presente in Italia è salito a 22.710 euro. Per artigiani e negozianti aumenta il rischio usura

Al 31 dicembre 2022 l’importo medio dell’indebitamento per nucleo famigliare presente in Italia è salito a 22.710 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5 per cento rispetto al 2021 (vedi Graf. 1).

A darne conto è l’Ufficio studi della CGIA che a seguito di questi risultati paventa un altro rischio: la recrudescenza dell’usura. Sebbene il numero delle denunce alle forze dell’ordine di questo reato sia da tempo in calo, non è da escludere che l’incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che, da sempre, sono più “disponibili” di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili. E’ noto a tutti che l’usura è un fenomeno “carsico”: difficilmente chi è caduto nella rete degli strozzini si rivolge alle forze dell’ordine. Le vittime, molto spesso, sono minacciate ed hanno paura per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari. Chi rivuole i propri soldi, infatti, non si fa alcun scrupolo; non solo applica nel giro di qualche mese tassi di interesse spaventosi, ma è disposto a qualsiasi cosa pur di recuperare quanto prestato, in ultima istanza anche alle maniere forti.

Situazione critica, ma ancora sotto controllo

Sebbene lo stock dei debiti sia in aumento a causa dell’inflazione, dell’incremento del costo dei mutui e dell’impennata delle bollette che hanno segnato negativamente gran parte dell’anno scorso, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo. E’ probabile che l’incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica avvenuta nel biennio 2021-2022. Le aree provinciali più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati. Sicuramente in queste realtà tra gli indebitati ci sono anche nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli. Tuttavia, il maggiore indebitamento di questi territori potrebbe essere riconducibile ai significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare che, ovviamente, sono in massima parte ascrivibili alle famiglie che hanno un buon tenore di vita. Altra cosa, invece, è interpretare i dati del Mezzogiorno; in termini assoluti la situazione è meno critica che nel resto del Paese, anche se il peso dell’indebitamento delle famiglie più povere è sicuramente maggiore che altrove. Va altresì ricordato che la maggiore incidenza del debito sul reddito si registra nelle famiglie economicamente più vulnerabili, ovvero in quelle a rischio povertà ed esclusione sociale. I dati dell’Istat ci dicono, inoltre, che le crisi che si sono succedute dal 2008 in poi hanno aumentato il numero dei nuclei familiari in difficoltà economica, visto che gli effetti di questi choc economici hanno aumentato il divario tra poveri e ricchi.

ARTIGIANI, NEGOZIANTI E PARTITE IVA I PIU’ ESPOSTI AL RISCHIO USURA

Con il progressivo rallentamento dell’economia e il conseguente crollo dei prestiti bancari alle imprese avenuto negli ultimi mesi, non è da escludere che sia in atto un “avvicinamento” delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare: come gli artigiani, i negozianti e tante partite Iva. Da sempre il mondo dei lavoratori autonomi è quello più a rischio. In passato, a seguito di una spesa imprevista o di un mancato incasso, molti sono stati costretti a indebitarsi per poche migliaia di euro con soggetti che inizialmente si presentavano come dei benefattori, ma nel giro di qualche mese si trasformavano in quello che sono veramente: dei criminali. Per evitare tutto ciò bisogna invertire la tendenza, tornando a dare liquidità alle micro imprese, altrimenti molte di queste potrebbero finire tra le braccia degli usurai. Non solo, è altresì necessario incentivare il ricorso al “Fondo per la prevenzione” dell’usura. Uno strumento, quest’ultimo, introdotto per legge da alcuni decenni, ma poco utilizzato, anche perché sconosciuto ai più e, conseguentemente, con scarse risorse economiche a disposizione.

A MILANO LE FAMIGLIE PIU’ IN “ROSSO”. A ENNA QUELLE MENO

Le famiglie più in “rosso” sono ubicate nella provincia di Milano, con un debito medio di 35.342 euro (+5,1 per cento rispetto al 2021); al secondo posto scorgiamo quelle di Monza-Brianza, con 31.984 euro (+3 per cento) e al terzo posto le residenti a Bolzano, con 31.483 euro (+5 per cento). Appena fuori dal podio notiamo quelle di Roma, con un debito medio che ammonta a 30.851 euro (+2,8 per cento) e quelle di Como, con 30.276 euro (+3,8 per cento). Tra le meno esposte, invece, segnaliamo le famiglie residenti nella provincia di Agrigento, con un debito di 10.302 euro (+3 per cento) e quelle di Vibo Valentia, con 9.993 euro (+1,9 per cento). Infine, le famiglie meno indebitate d’Italia si trovano a Enna, con un “rosso” pari a 9.631 euro (+3,6 per cento). Nel 2022 la provincia d’Italia che ha subito la variazione di crescita dell’indebitamento familiare più importante è stata Ravenna (+9,1 per cento), mentre l’unica che ha subito una contrazione è stata Vercelli (-2,3 per cento) (vedi Tab. 1 e Tab. 2).

Graf. 1 – Andamento indebitamento delle famiglie

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Nota: si fa presente che, per il 2015, il dato risente di alcune discontinuità statistiche avvenute a giugno e ad ottobre 2015 per effetto della riorganizzazione di primari gruppi bancari. Tali discontinuità non influenzano, tuttavia, la tendenza generale di crescita dell’indebitamento delle famiglie negli ultimi anni.

L’aggregato comprende: mutui e leasing; prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio, aperture di credito in conto corrente (in genere forme di credito al consumo); sono inoltre incluse altre forme tecniche di prestito che, come indicato dalla Banca d’Italia, non sono specificate nelle statistiche (ad esempio carte di credito, prestiti su pegno ecc.).

Tab. 1 – L’indebitamento delle famiglie italiane (per provincia)

Rank per imp. medi Province 2021

(mln €) 2022

(mln €) Var. %

2022/2021 Impieghi per famiglia

(anno 2022 in €) 1 Milano 51.915 54.567 +5,1 35.342 2 Monza-Brianza 11.843 12.195 +3,0 31.984 3 Bolzano 6.894 7.237 +5,0 31.483 4 Roma 59.174 60.848 +2,8 30.851 5 Como 7.662 7.952 +3,8 30.276 6 Prato 3.023 3.201 +5,9 30.003 7 Firenze 12.882 13.426 +4,2 29.439 8 Varese 10.946 11.249 +2,8 28.967 9 Siena 3.271 3.419 +4,5 28.554 10 Lodi 2.724 2.767 +1,6 28.176 11 Padova 10.569 11.136 +5,4 27.820 12 Trento 6.491 6.666 +2,7 27.771 13 Bologna 12.844 13.539 +5,4 27.472 14 Modena 8.059 8.469 +5,1 27.442 15 Pisa 4.892 5.069 +3,6 27.065 16 Livorno 3.990 4.093 +2,6 26.349 17 Bergamo 11.935 12.270 +2,8 25.894 18 Treviso 9.151 9.455 +3,3 25.639 19 Ravenna 4.219 4.601 +9,1 25.623 20 Forlì-Cesena 4.149 4.361 +5,1 25.146 21 Venezia 9.256 9.496 +2,6 25.092 22 Verona 9.634 10.052 +4,3 25.084 23 Lecco 3.542 3.650 +3,1 25.047 24 Brescia 13.194 13.611 +3,2 24.955 25 Pistoia 2.990 3.111 +4,1 24.550 26 Pordenone 3.176 3.322 +4,6 24.490 27 Torino 24.854 25.748 +3,6 24.457 28 Reggio Emilia 5.402 5.619 +4,0 24.441 29 Parma 4.791 4.999 +4,3 24.302 30 Lucca 3.978 4.139 +4,0 24.169 31 Vicenza 8.454 8.732 +3,3 23.891 32 Novara 3.744 3.857 +3,0 23.583 33 Pesaro e Urbino 3.521 3.581 +1,7 23.571 34 Cremona 3.497 3.600 +2,9 23.438 35 Bari 11.138 11.728 +5,3 23.342 36 Grosseto 2.327 2.425 +4,2 23.286 37 Pavia 5.581 5.699 +2,1 23.125 38 Rimini 3.286 3.424 +4,2 22.782 39 Gorizia 1.465 1.506 +2,8 22.711 40 Udine 5.235 5.418 +3,5 22.255 41 Asti 2.107 2.122 +0,7 22.217 42 Mantova 3.680 3.820 +3,8 22.089 43 Ancona 4.404 4.512 +2,5 21.968 44 Cagliari 4.218 4.363 +3,4 21.938 45 La Spezia 2.184 2.261 +3,6 21.893 46 Cuneo 5.418 5.664 +4,5 21.780 47 Arezzo 2.998 3.128 +4,3 21.206 48 Trieste 2.389 2.488 +4,1 20.846 49 Perugia 5.716 5.877 +2,8 20.842 50 Verbano-Cusio-Ossola 1.483 1.519 +2,5 20.583 51 Genova 8.411 8.606 +2,3 20.583 52 Piacenza 2.559 2.663 +4,1 20.431 53 Pescara 2.701 2.764 +2,3 20.325 54 Savona 2.657 2.698 +1,6 19.798 55 Massa-Carrara 1.683 1.732 +2,9 19.722 56 Sondrio 1.519 1.571 +3,4 19.636 57 Latina 4.540 4.674 +2,9 19.315 58 Ascoli Piceno 1.641 1.662 +1,3 19.083 59 Rovigo 1.900 1.941 +2,2 19.026 60 Terni 1.874 1.913 +2,1 18.764 61 Ferrara 2.929 3.029 +3,4 18.751 62 Barletta-Andria-Trani 2.662 2.773 +4,1 18.670 63 Napoli 20.428 21.178 +3,7 18.572 64 Belluno 1.702 1.739 +2,2 18.544 65 Viterbo 2.592 2.638 +1,7 18.481 66 Vercelli 1.461 1.427 -2,3 18.360 67 Macerata 2.340 2.386 +2,0 18.294 68 Fermo 1.290 1.316 +2,0 18.269 69 Palermo 8.823 9.066 +2,7 18.014 70 Imperia 1.793 1.848 +3,1 17.900 71 Sassari 3.854 3.980 +3,3 17.554 72 Alessandria 3.389 3.426 +1,1 17.385 73 Aosta 1.001 1.035 +3,3 17.115 74 Taranto 3.972 4.043 +1,8 17.056 75 Teramo 2.137 2.198 +2,8 17.018 76 Catania 7.487 7.688 +2,7 16.915 77 Siracusa 2.690 2.755 +2,4 16.587 78 Biella 1.307 1.329 +1,7 16.323 79 Rieti 1.129 1.162 +3,0 16.289 80 Chieti 2.585 2.632 +1,8 16.170 81 Brindisi 2.477 2.582 +4,2 15.936 82 Salerno 6.678 6.882 +3,1 15.900 83 Frosinone 3.026 3.075 +1,6 15.185 84 Foggia 3.716 3.778 +1,7 15.174 85 L’Aquila 1.862 1.931 +3,7 14.810 86 Lecce 4.689 4.861 +3,7 14.429 87 Ragusa 1.841 1.881 +2,1 14.285 88 Oristano 921 970 +5,3 14.106 89 Messina 3.832 3.885 +1,4 14.072 90 Caserta 4.787 4.987 +4,2 13.905 91 Sud Sardegna 2.025 2.085 +3,0 13.701 92 Campobasso 1.268 1.288 +1,5 13.561 93 Matera 1.081 1.137 +5,2 13.545 94 Catanzaro 1.959 1.999 +2,0 13.368 95 Trapani 2.302 2.375 +3,2 12.922 96 Nuoro 1.111 1.164 +4,7 12.448 97 Avellino 2.018 2.094 +3,7 12.418 98 Caltanissetta 1.208 1.243 +3,0 11.723 99 Isernia 402 420 +4,3 11.690 100 Benevento 1.242 1.295 +4,3 11.513 101 Potenza 1.686 1.733 +2,8 11.309 102 Crotone 760 782 +2,8 11.220 103 Cosenza 3.260 3.345 +2,6 11.037 104 Reggio Calabria 2.329 2.376 +2,0 10.715 105 Agrigento 1.755 1.808 +3,0 10.302 106 Vibo Valentia 632 644 +1,9 9.993 107 Enna 643 666 +3,6 9.631 ITALIA 574.859 595.148 +3,5 22.710

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Nota: impieghi medi per famiglia calcolati con il numero delle famiglie relativo al 01/01/2022, per l’Italia 26.206.246 famiglie.

Tab. 2 – L’indebitamento delle famiglie italiane (per regione)

Rank per imp. medi Regioni 2021

(mln €) 2022

(mln €) Var. %

2022/2021 Impieghi per famiglia

(anno 2022 in €) 1 Lombardia 128.037 132.951 +3,8 29.594 2 Trentino-Alto Adige 13.384 13.903 +3,9 29.587 3 Lazio 70.461 72.397 +2,7 27.518 4 Toscana 42.034 43.744 +4,1 26.311 5 Emilia-Romagna 48.236 50.704 +5,1 24.950 6 Veneto 50.666 52.550 +3,7 24.911 7 Friuli-Venezia Giulia 12.265 12.734 +3,8 22.548 8 Piemonte 43.762 45.093 +3,0 22.524 9 Marche 13.195 13.457 +2,0 20.803 10 Umbria 7.590 7.790 +2,6 20.290 11 Liguria 15.044 15.413 +2,5 20.256 12 Puglia 28.654 29.765 +3,9 18.195 13 Valle d’Aosta 1.001 1.035 +3,3 17.115 14 Abruzzo 9.286 9.525 +2,6 17.061 15 Sardegna 12.129 12.563 +3,6 16.974 16 Campania 35.153 36.436 +3,6 16.465 17 Sicilia 30.582 31.367 +2,6 15.181 18 Molise 1.671 1.708 +2,2 13.048 19 Basilicata 2.766 2.870 +3,7 12.101 20 Calabria 8.941 9.145 +2,3 11.312 ITALIA 574.859 595.148 +3,5 22.710 NORD OVEST 187.844 194.492 +3,5 26.585 NORD EST 124.552 129.890 +4,3 25.093 CENTRO 133.280 137.387 +3,1 25.804 MEZZOGIORNO 129.183 133.379 +3,2 15.898

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e Istat

Nota: impieghi medi per famiglia calcolati con il numero delle famiglie relativo al 01/01/2022, per l’Italia 26.206.246 famiglie.