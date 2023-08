Emicrania cronica refrattaria: ketamina riduce intensità dolore

La somministrazione in clinica di ketamina intravenosa ha migliorato significativamente l’intensità del dolore in caso di emicrania cronica refrattaria

La somministrazione in clinica di ketamina intravenosa (IV) ha migliorato significativamente l’intensità del dolore in caso di emicrania cronica refrattaria in una piccola coorte di pazienti, secondo un poster presentato durante l’American Headache Society Annual Scientific Meeting. Inoltre, un lavoro pubblicato qualche settimana fa ha mostrato l’efficacia della ketamina spray nasale per l’emicrania cronica refrattaria.

Le sei pazienti di sesso femminile (età media, 43 anni) arruolate in questo studio prospettico osservazionale di coorte avevano fallito in media 41,3 farmaci preventivi e 34,3 farmaci acuti.

Ogni partecipante ha ricevuto una dose iniziale di 10 mg di ketamina IV nel corso di 10 minuti in un ambiente clinico. Dopo altri 10 minuti, è stato valutato il dolore e il processo è stato ripetuto fino al raggiungimento di una significativa risposta al dolore, allo sviluppo di sintomi psicotomimetici o al raggiungimento di 80 mg.

“È un dosaggio molto diverso per ciò di cui ogni paziente ha bisogno”, ha detto Bubolz. “Alcuni richiedono dosi molto basse, 10 mg o 20 mg, e alcuni hanno bisogno di tutti gli 80 mg, che è il massimo che abbiamo utilizzato seguendo la letteratura precedente”.

“La nostra idea era di vedere se fosse persino possibile, o plausibile, farlo in un ambiente ambulatoriale, piuttosto che farlo in un ospedale”, evidenzia Aaron Bubolz, co-fondatore e chief medical officer presso la Mind Neurology Clinic a Mequon, nel Wisconsin.

Tutti e sei i pazienti hanno avuto risposte positive, cinque dei quali hanno mostrato un miglioramento della gravità del dolore del 50% o più rispetto al basale e tre hanno registrato un miglioramento di almeno il 75%. Inoltre, l’infusione è stata generalmente ben tollerata, con l’effetto avverso più comune rappresentato da un episodio transitorio e controllato di dissociazione.

“In un contesto acuto, siamo praticamente in grado di interrompere il mal di testa nelle persone che hanno avuto lo stesso mal di testa per 20 anni”, ha detto Bubolz.

I ricercatori hanno notato che sono necessari studi più ampi, randomizzati e controllati con placebo per determinare il vero beneficio della terapia con ketamina IV e se è fattibile programmare trattamenti preventivi.

“Si spera che le implicazioni saranno qualcosa di tangibile per queste persone refrattarie, che non hanno altre opzioni, per riconquistare parte della loro vita”, ha detto Bubolz.

Sempre recentemente è stato pubblicato un altro lavoro sull’uso della ketamina per l’emicrania cronica refrattaria, questa volta come somministrazione nasale.

Lo studio è stato condotta da un team di ricercatori del Dipartimento di Neurologia della Thomas Jefferson University che hanno esaminato retrospettivamente i risultati e le esperienze di persone trattate con ketamina spray nasale per l’emicrania cronica refrattaria tra gennaio e febbraio 2020 in un unico centro specializzato per il mal di testa.

Durante questo periodo, a 242 persone è stato prescritto uno spray nasale alla ketamina, 169 delle quali (80% donne; età media 44 anni) hanno accettato di essere intervistate.

La maggior parte dei mal di testa giornalieri segnalati (67,5%) e quasi l’85% aveva provato più di tre tipi di farmaci preventivi. Attualmente ne usano circa due.

I motivi più comuni per voler usare ketamina spray nasale includevano risposte parziali agli antidolorifici (100, 59%) e ai farmaci preventivi (52, 31%), precedente beneficio dalla ketamina per via endovenosa (38, 22,5%) e fallimento della terapia endovenosa con lidocaina (22,13%).

A quarantuno (25%) e 46 (28%) pazienti è stato offerto lo spray nasale di ketamina rispettivamente prima e dopo l’infusione endovenosa di ketamina; Il 47% non ha mai ricevuto ketamina per via endovenosa.

Complessivamente, hanno affermato di aver usato lo spray nasale sei volte, per una media di 10 giorni al mese. Quasi la metà (49%) ha affermato che lo spray è stato “molto efficace”, mentre il 39,5% lo ha trovato “abbastanza efficace”. Oltre un terzo (35,5%) ha affermato che la qualità della propria vita era “decisamente migliore”.

Rispetto ad altri farmaci antidolorifici, 73 (43%) pensavano che lo spray nasale fosse “decisamente meglio” e 50 (29,5%) ritenevano che fosse “un po’ meglio”.

Quasi tre quarti hanno affermato di aver usato meno farmaci antidolorifici durante l’uso di ketamina spray nasale. Al momento dell’intervista, quasi due terzi (65%) utilizzavano ancora lo spray.

Quasi tre su quattro (74%) hanno riportato almeno un effetto indesiderato, di cui l’affaticamento e la visione doppia/offuscata erano i più comuni, seguiti da effetti cognitivi, come confusione/dissociazione, sogni vividi, allucinazioni. Ma questi erano per lo più temporanei.

Lo studio era basato su un singolo centro sul mal di testa terziario e comprendeva principalmente giovani donne bianche; quindi, i risultati potrebbero non essere più ampiamente applicabili, affermano i ricercatori. E la maggior parte dei partecipanti ha utilizzato lo spray insieme ad altri farmaci, rendendo difficile valutare il beneficio terapeutico dello spray da solo, aggiungono.

Resta da determinare anche la dose più efficace e sicura in assenza di linee guida cliniche, sottolineano. E al momento della scrittura, lo spray nasale alla ketamina non era stato formalmente approvato per il mal di testa o il dolore.

La dipendenza è un potenziale svantaggio, aggiungono i ricercatori, sottolineando che il loro studio ha mostrato che 23 persone hanno usato lo spray quotidianamente e 37 lo hanno usato più di 15 giorni al mese.

“Questo problema dovrebbe essere affrontato con attenzione e individualmente, poiché alcuni potrebbero rispondere solo a ketamina intranasale ripetuta mentre altri potrebbero abusarne”, avvertono i ricercatori.

“I medici dovrebbero prendere in considerazione l’uso di un farmaco potenzialmente avvincente come la ketamina solo per i pazienti significativamente colpiti dall’emicrania”.

Gli autori hanno concluso: “Questo studio retrospettivo suggerisce che la ketamina intranasale può offrire un effetto antidolorifico con limitati effetti collaterali per l’emicrania cronica refrattaria in ambito ambulatoriale”, ma sono necessari ulteriori studi clinici per confermare i risultati.

