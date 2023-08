Calcinacci dal cavalcavia: chiusa l’Aurelia a Rosignano Marittimo

L’Aurelia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, per la caduta di calcinacci da un cavalcavia

La strada statale 1 Aurelia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. La chiusura è stata disposta nella tarda serata di ieri in seguito al distacco di calcinacci provenienti dal cordolo laterale in calcestruzzo di un cavalcavia che sovrappassa la sede stradale. Lo fa sapere l’Anas in una nota.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Grosseto escono allo svincolo di Castiglioncello con rientro allo svincolo di Rosignano Solvay; viceversa, per il traffico in direzione Livorno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Rosignano Solvay con rientro a Castiglioncello. Il personale e i tecnici Anas, si legge, sono intervenuti sul posto per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nella serata di ieri sono state completate le operazioni di pulizia e disgaggio delle porzioni di calcestruzzo potenzialmente pericolanti. Per consentire la riapertura al traffico saranno eseguiti ulteriori interventi.