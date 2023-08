Bando Bit 2022 per l’innovazione: pubblicata la graduatoria

Bando Bit 2022 per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, pubblicata la graduatoria: saranno finanziati con 2 milioni di euro 17 progetti di ricerca industriale

È online la graduatoria del bando Bit, lanciato nel novembre 2022 dall’Inail e dal centro di competenza ARTES 4.0 per finanziare con un importo complessivo di due milioni di euro la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Rivolto alle imprese di ogni dimensione con stabile organizzazione in Italia, il bando punta a favorire il progresso, la crescita e la competitività delle aziende, a partire dalle micro e piccole imprese, attraverso l’individuazione di soluzioni innovative, sostenibili e facilmente replicabili. Dal supporto per l’utilizzo delle risorse e delle competenze necessarie per progettare, implementare e gestire l’innovazione, all’implementazione tecnologica e digitale destinata a migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, l’obiettivo è consentire al tessuto produttivo italiano di evolvere in linea con quello degli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Le domande di accesso ai fondi sono state presentate fino allo scorso 13 febbraio, data a partire dalla quale è stata avviata la prima fase di valutazione per la verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità. Le 29 proposte ammesse alla seconda fase, su un totale di 44, sono state sottoposte a una valutazione tecnico-scientifica, che ha preso in considerazione anche la capacità di produrre ricadute positive per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

La seconda fase della procedura di selezione si è conclusa con la definizione della graduatoria di merito, che prevede l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali di 17 imprese. I fondi saranno erogati sotto forma di contributo, nella misura del 50% delle spese sostenute in linea con la normativa in materia di aiuti di Stato, per un importo compreso tra 100mila e 140mila euro.

Specializzato nella robotica avanzata e nelle tecnologie digitali abilitanti, il competence center ARTES 4.0 supporta le imprese nei processi connessi allo sviluppo e alla realizzazione di progetti innovativi e attualmente è impegnato nel lancio del suo quinto bando di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e nell’apertura di uno sportello per finanziare le imprese, offrendo servizi di alta qualità a prezzi scontati. Tra i suoi soci fondatori figura l’Inail, che attraverso il bando Bit ha rafforzato il proprio impegno a sostegno della ricerca e dell’innovazione applicate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.