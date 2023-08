Aristea su YouTube con il nuovo videoclip

Online il video de La Cravatta È Un Abito Mentale di A r i s t e A, per la regia di Davide Pezzin, con l’intervento al piano acustico di Antonio Avitabile

Esce il video de La Cravatta È Un Abito Mentale di A r i s t e A, per la regia di Davide Pezzin, con l’intervento al piano acustico di Antonio Avitabile e la collaborazione dell’artista Freak Of Nature.

La Cravatta È Un Abito Mentale è un brano scritto diversi anni fa da A r i s t e A, ripreso in mano in tempi recenti perché coerente con l’immaginario musicale dell’album di recente uscita AcustronicA, caratterizzato da sonorità prettamente acustiche in perfetta armonia con un’elettronica ambient minimalista. Il testo parla di relazioni d’amore e di quel desiderio di possesso che talvolta si prova verso il partner, una piccola forma di egoismo propria dell’essere umano alle prese con una relazione sentimentale: in psicologia l’atto di regalare cravatte, braccialetti, sciarpe, in generale tutto ciò che avvolge, manifesta il desiderio di possesso da parte della persona che regala, verso chi lo riceve.

Il videoclip, girato dal celebre musicista vicentino Davide Pezzin, qui nelle vesti di videomaker (da diversi anni al basso all’interno della band di Luciano Ligabue, inoltre collaboratore e amico dello stesso A r i s t e A), si avvale della collaborazione dell’artista performer Freak Of Nature, con le sue tele/opere rappresentanti piante infestanti (in questo caso, rampicanti), quali allegoria del desiderio di possesso nelle relazioni.

Note su Freak of Nature:

Freaks of Nature crea pezzi unici, luoghi potenti e suggestioni.

Il colore è ovunque, la pittura deborda dai suoi limiti invadendo ciò che trova intorno a sé.

Freaks of Nature è un laboratorio: con i nostri lavori, invitiamo la Natura e il colore a invadere la quotidianità.

Come una svista, un’anomalia, una distrazione.

Bruno Corradini inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale. Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi. Dopo una lunga pausa come compositore, durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi: esce così il singolo Meteo, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara). A r i s t e A (il moniker odierno di Bruno), registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album d’esordio CasA MadrE, dove mescola loop e scarni inserimenti di strumenti elettronici. Il disco sorprenderà per la variazione dei contenuti, le melodie e soprattutto gli arrangiamenti sofisticati, contraddistinti da una costante ricerca sonora, candidandosi a diventare così un caso atipico nell’attuale panorama italiano.

Nell’Ottobre del 2022 esce AcustronicA, ulteriore approfondimento nel percorso di sperimentazione in ambito art-pop di Corradini, album che si avvale di fondamentali nuove collaborazioni con musicisti legati a strumenti della tradizione o di ricerca sonora.

Guarda La Cravatta È Un Abito Mentale QUI