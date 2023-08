A Marghera una donna taglia il pene all’ex durante un litigio

Taglia il pene all’ex compagno con un coltello al culmine di una lite: protagonista della vicenda una coppia in fase di separazione a Marghera, in Veneto

Dopo un litigio, gli amputa parte del pene. È successo a Marghera, in Veneto. Protagonista una coppia in fase di separazione, incontratasi per discutere della custodia della figlia. Peccato che la situazione sia degenerata: a quanto riporta ‘Il Mattino di Padova’, l’uomo avrebbe tentato una riconciliazione fino al punto di chiedere un rapporto sessuale. Lei rifiuta, lui diventa violento. Lei lo respinge, lui non demorde. A quel punto l’ex moglie afferra un coltello e gli taglia il pene. Anche la donna è rimasta ferita.

Gli ex coniugi, entrambi stranieri, come riferisce la Dire (www.dire.it), sono stati medicati all’ospedale dell’Angelo, dove all’uomo è stata effettuata un’operazione per riattaccare la parte tagliata. Al momento è ancora ricoverato, per monitorare un eventuale crisi di di rigetto.