Il film “Into the Forest” stasera su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Into the Forest”: ecco la trama del film, adattamento cinematografico del romanzo di Jean Hegland

“Into the Forest” – il survival thriller distopico del 2015, diretto da Patricia Rozema e interpretato da Evan Rachel Wood ed Elliot Page – in programma per sabato 12 agosto alle 21.20 su Rai 4.

In un futuro vicino, in cui ogni attività umana ruota intorno all’energia elettrica, un collasso del sistema elettrico getta nel panico gli abitanti della California del Sud. Robert, che vive in una casa immersa nel bosco, si dirige allora nel villaggio più vicino per procurarsi alcune provviste, lasciando da sole le sue figlie adolescenti, Eva e Nell.

In un clima di crescente tensione da emergenza, le due ragazze saranno presto in serio pericolo. Adattamento cinematografico del romanzo di Jean Hegland, “Into the Forest” è stato accolto molto positivamente dalla critica, che ha sottolineato l’efficace dimensione intimistica della situazione postapocalittica descritta.