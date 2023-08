I De Universo online con l’EP “Follow Your Vision”

I De Universo tornano sulla scena musicale con “Follow Your Vision”. L’album d’esordio del duo è un viaggio nei sentimenti umani!

Tredici introspettivi brani compongono il primo album del duo napoletano figlio del mondo, in cui spiritualità, natura, vita, morte, ma anche futuro e amore si mischiano a diversi generi, ma soprattutto al rock più profondo, per creare un sound unico ed originale e dare un messaggio di speranza ed altruismo.

TRACKLIST:

FIRE

È un viaggio che i De Universo fanno all’ “inferno”. I De Universo chiedono al Diavolo di bruciare i loro “peccati” nel Fuoco Purificatore, ma egli non sta facendo il suo lavoro di purificazione. Lo affrontano presentandogli il conto di tutto quello che ha fatto e così lo condannano al fuoco purificatore. Ognuno può “bruciare” ciò che è, per divenire ciò che deve essere. #fuocopurificatore #purifyingfire

COME WE’LL HAVE FUN

Questo brano è un MANTRA per la PACE, il testo parte dall’innocenza delle pistole giocattolo per arrivare ad escluderle del tutto e nei ritornelli della canzone la guerra è interpretata come un gioco maschile mentre la Pace come un gioco femminile. Il brano è un invito alla gioia e al divertimento senza armi. Il protagonista torna alle origini e ritrova la Pace solo a contatto con la Natura. #coltivalapace #growpeace

RRR (Run Rubber Roads)

La vera dimensione dell’essere umano è la Natura, questo brano invita a considerare le Reazioni di Madre Terra. Viene messo in risalto ciò che era, una dimensione naturale come quella dei nativi americani che vivevano nel rispetto totale di Madre Terra e in armonia con i suoi cicli vitali. #armoniaconmadreterra #inharmonywithnature

THE LEGEND OF OLD BOOTS

È la Storia di Chiunque abbia seguito i propri sogni nella vita. Old Boots è chiunque abbia avuto il coraggio di scegliere l’istinto, di scegliere le decisioni del cuore dettate dalla propria vita interiore. Ognuno di noi ha la sua strada da seguire, il mondo esterno tende a portarci su strade già percorse da altri, mentre la nostra anima tende a farci percorrere strade per evolvere in ciò che dobbiamo essere davvero. #followyourvision #seguilatuavisione

IN DEATH’S HAND

Il vero valore della vita è dato dal suo opposto la morte. Luce e Buio, come ogni opposto, non possono esistere l’una senza l’altro. La Morte come un passaggio da una dimensione di consapevolezza all’altra, da un risveglio all’altro, un’amica che ci rende consapevoli della nostra missione sulla Terra. #vivilavitavera #livetruelife

COVERED OF GOLD

I De Universo, con questo brano, invitano ad inseguire la Vera Ricchezza, quella Interiore, attraverso la sincerità e il rispetto reciproco. Scegliere di inseguire la propria visione interiore significa superare ogni convenzione e questa vecchia concezione della ricchezza. Vivere una vita libera dettata solo dal proprio valore interiore. #ricchezzainteriore #innerichness

I CAN FLY

“The star dust way”, la “strada di Polvere di Stelle” è la via che seguono i De Universo, la sua velocità mantiene una frequenza costante oltre la velocità della luce. E’ come viaggiare per tutto l’Universo con “Cometa”, attaccati a Cometa. L’essere umano già può volare ma non sa ancora come. Questa frequenza per i De Universo è la Frequenza Madre da mantenere costante nelle proprie vite. #wetravelwithcomet

POISON ‘N’ PAIN

Il brano contiene l’antidoto al veleno e al dolore quotidiano. La tecnica del “Fiume” (tutto scorre) ci permette non di reagire alle questioni ma prima di farle scorrere dentro e poi rilasciarle esattamente come quando mangiamo o respiriamo. Abbiamo bisogno di una tecnica per trasformare il veleno e il dolore in Amore e Fiducia. #antidotoalveleno

THE MATTER IS TO GO

È un Mantra sulle sfaccettature del Vero Amore, un Amore che supera tutti i Tabù, tutti gli ostacoli, un amore così vero che qualsiasi inganno, invidia, pregiudizio viene spazzato via, un amore che non guarda al danaro, ma condivide la ricchezza e la povertà, i grandi momenti di difficoltà della vita quotidiana e respinge tutto con Amore e Tolleranza. #overcomeyourtabus #superaituoitabu

STOP

È un brano che unisce il genere Raggae con il genere Rock. Entrambi questi generi sono aree artistiche che tendono alla ribellione contro gli abusi, con testi di contestazione delle condizioni sociali a favore del rispetto dei diritti umani. Il brano è una fotografia della società attuale. Stop è una lettera aperta ai potenti del Mondo. #stoptoabusenature

I WALK THE NIGHT

È un brano molto importante per gli Autori, Monica Manco e Antonio Canino, perché è il primo brano che li unisce, il loro incontro infatti è avvenuto di Notte, nelle Pazze Notti Napoletane; dove musica, amicizia e puro divertimento si incontrano. “Camminare la Notte” #walkthenight #camminalanotte

WORKING HARD

È un vero e proprio Rock ‘n’ Roll anche per i temi trattati: descrive quella che può essere una delle tante giornate di un lavoratore che lascia la sua amata al mattino per andare a lavorare duramente e si rende conto che la sua stessa vita non è nelle sue mani, che il suo destino è deciso da altri. Insieme alla sua amata decidono di cominciare a lavorare per i propri sogni riprendendo in mano le redini della loro vita. #workforyourvision

BABIES’ EYES

Questo brano considera profondamente i rapporti tra adulti e bambini. In una Vera Tribù Umana gli Adulti e i Bambini crescono insieme imparando gli uni dagli altri. Questo è un vivido invito ad ascoltare le giovani generazioni e a considerarle mentre si costruisce il futuro. #imparadaibambini #learnfromchildren

I De Universo nascono a Napoli nel 2010, ma vivono tra l’Italia e l’estero da cui assimilano numerose influenze.

Dopo molteplici spostamenti tra nord e sud del nostro Paese e numerosi viaggi, nel 2021 esce ufficialmente “Babies’ eyes“, il primo singolo e nello stesso periodo inizia la collaborazione con Sorry Mom!. A luglio 2022 esce il secondo singolo “Covered of Gold”, seguito dai successivi “RRR (Run Rubber Roads)” e “In Death’s Hand” sempre in collaborazione con Sorry Mom! e distribuzione Artists First.

Tra il 2021 e il 2022 i De Universo intensificano la loro attività live che li vede impegnati anche in diversi Festival e Contest tra cui: Promuovi La Tua Musica a Villa Ada a Roma, il Tour Music Fest a Reggio Calabria e il Festival” Dalle stelle all’estate” a Soverato.

Nell’ottobre dello stesso anno, come finalisti al 2Mari Song Contest di Taranto, vincono il premio per la promozione radio e il brano viene trasmesso su 70 emittenti italiane ed estere. Alla finalissima dello stesso contest i De Universo vincono il premio “per l’attitudine artistica” categoria inediti e il premio “I Giardini della Musica” e superano le selezioni per il Sanremo Discovery e il Television Song Contest a Sanremo. RRR (Run Rubber Roads) viene presentato al Rock ‘n’ Roll di Milano durante la Milano Music Week e viene trasmesso da diverse radio. Ogni canzone dei De Universo è una Formula. La Formula enuncia il Problema Umano Comune a Tutti ed enuncia la Sua Soluzione. Le Parole e le Frequenze di chi può riceverle aprono un Cifrario Interno. I testi sono assonanti e seguono una metrica che cambia all’interno della stessa melodia, la musica ha una struttura complessa anche se i brani restano di facile ascolto.

“De Universo” è la frase abbreviata latina “De Rerum Universo” “Cose che Riguardano L’Universo”.

I De Universo Sono dei Cantastorie che vengono dall’Universo come Tutti Noi e vorrebbero raccontarci una Nuova Storia, una Versione Avanzata degli Eventi che stiamo vivendo come Opportunità.