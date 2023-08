Gli Isteresi in radio e in digitale con “Gioia Imperfetta”

Gli Isteresi tornano con il singolo “Gioia Imperfetta”, in radio e in digitale due mondi apparentemente lontani mossi dall’amore

Nuovo singolo per gli ennesi Isteresi, che anticipa l’album di prossima uscita.

“Gioia imperfetta” è il racconto di due mondi lontani che in qualche modo si attraggono: cielo e terra, all’apparenza uniti dall’orizzonte, sembrano destinati a non incontrarsi mai, eppure quando la volontà è mossa dall’amore tutto e possibile. Ma ogni gioia ha un prezzo.

Gioia e dolore, Yin e Yang, non possono esistere l’uno senza l’altro, uniti in un circolo necessario in cui si apprende profondamente che senza la notte non è possibile apprezzare la luce del sole.

Ogni gioia si apre alla vita solo se possiede radici profonde, fatte di comprensione e perdono.

“La felicità è fatta di attimi di dimenticanza” e trova la propria essenza nell’imperfezione di ogni giorno, alleggerita dalla nostra capacità di aiutare l’altro a dimenticare il proprio dolore, portandoci a guardare sempre oltre le nubi, alla ricerca del nostro posto nel mondo, alla ricerca della nostra Gioia Imperfetta.

Gli Isteresi sono una pop/rock band Ennese.

Nel 2009 entrano a far parte della cerchia dei finalisti di Sanremo Rock, conquistando la stima di critici discografici e musicisti di successo e guadagnandosi la possibilità di collaborare con artisti del panorama siciliano come i Tinturia, Mario Incudine e Gli Alibabà, e con artisti del panorama nazionale come i Modena City Ramblers, Annalisa (X-Factor) e Laura Bono.

Il 16 giugno 2013 presentano al pubblico, presso il Teatro Comunale di Enna, il loro primo album di inediti dal titolo Notte nel Cuore, al quale collabora Carmelo Siracusa (Sugar free – Warner music).

Nel luglio 2017 esce Ancora un Bacio, il primo singolo estratto dal secondo album “Casa Nostra” (uscito nel giugno 2018 per l’etichetta bolognese Areasonica), al quale seguiranno gli inediti Sogni Migliori, Ho Bisogno di Te, Casa Nostra, Più Forte, La Mia Anima Altrove e Come se Fosse Normale.

Nel marzo 2022 pubblicano l’ultimissimo singolo “Ol3” anticipazione dell’omonimo album di prossima uscita.

Nel maggio 2023 esce il nuovo singolo “Gioia Imperfetta” e nell’autunno dello stesso anno è previsto il lancio del terzo lavoro discografico della band sempre prodotto in collaborazione con Riccardo Piparo (Ti.PI.CAL. – Warner Music).