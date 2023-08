Carmen Consoli in concerto oggi a Suoni Controvento

Carmen Consoli, Giulia Zeetti, Trio Borges e Simone Zanchini all’alba per il fine settimana di Suoni Controvento: ecco il programma

ountdown finito e domani, 12 agosto alle 17.30, il pianoro del laghetto di Valsorda vedrà finalmente in scena le note della cantantessa Carmen Consoli, in Umbria con una tappa umbra del tour in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino.

Live realizzato nell’ambito del festival di arti itinerante Suoni Controvento – promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

«Sull’onda dei grandi successi delle passate edizioni – le parole del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – dove si sono esibiti Ludovico Einaudi e Fiorella Mannoia, anche quest’anno lo splendido scenario della Valsorda ospiterà una big della scena musicale italiana ed europea come Carmen Consoli. Gualdo Tadino si conferma città dei grandi eventi musicali grazie alla proficua collaborazione con il festival Suoni Controvento».

Il palcoscenico naturale di Gualdo Tadino ospiterà così un concerto dall’atmosfera intima e dal registro di un’intensità sorprendente. Magnetica e penetrante, eclettica e dalle mille anime musicali, l’artista mostrerà il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. L’evento, che è sold out, è realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.

ALTRI APPUNTAMENTI SCV23

Sempre sabato 12 agosto ma alle 14.30 alle grotte del monte Cucco tra Sigillo e Costacciaro spettacolo con escursione in grotta “Margherita e il Diàntene”, progetto teatrale di e con Giulia Zeetti. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con i Comuni di Sigillo e Costacciaro e l’associazione TraMontana. Informazioni e prenotazioni: 351 282 7335.

Alle 21 nell’Abbazia di Sitria a Scheggia e Pascelupo invece spazio a “Encuentro!” del Trio Borges, una produzione originale al debutto: Katerina Ghannudy (canto e arpa), Mosè Chiavoni (clarinetto e clarinetto basso), Lincoln Almada (arpa paraguaiana e percussioni). Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Scheggia e Pascelupo. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 13 agosto alle 6 al Parco Eolico di Cima Mutali a Fossato di Vico concerto all’alba con Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale che si muove con la stessa maestria tra musica classica, contemporanea, jazz e incursioni extra colte. Ingresso libero.

Evento SCVslow realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, Maja Trek and adventures e Tramontana guide dell’Appennino. Prevista anche un’escursione in notturna con partenza alle 4 da Fossato di Vico (informazioni 347 5551940 – 347 1153245).

