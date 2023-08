Tetra in radio e in digitale con una nuova canzone

Tetra ha deciso di fare un regalo a tutte le sue colleghe: un freestyle Feat M. dedicato alle artiste donne e a tutte quelle volte che si sentono inadatte

Il testo riporta anche dei tratti autoreferenziali che riguardano eventi di violenza sulle donne e il freestyle ha avuto origine in seguito ad un evento spiacevole durante una diretta Twitch in cui si è sentita umiliata in quanto donna.

Tetra ha deciso così di scrivere ispirata dalle sensazioni che provava in quell’esatto momento.

L’evento spiacevole consisteva in un giudizio poco corretto espresso nei confronti dell’artista in quanto si è sentita presa in considerazione solo ed esclusivamente per la sua sessualità quando il programma avrebbe dovuto parlare di tutt’altro ovvero di musica. Uno dei 3 giudici dell’evento ha aperto bocca solo per dire: ‘’a me il video ha un po’ arrapato’’. L’artista si è sentita inizialmente imbarazzata ed ha sorvolato ma successivamente lo sconforto e la rabbia nell’artista crebbero anche perché il direttore dell’evento discutendo con Tetra per messaggi ha anche osato dire che Elodie o Beyonce non sarebbero dove sono se non avessero fatto video provocanti e che per l’appunto più’ che cantanti sono provocatrici. Questo è un concetto che per l’artista è inaccettabile e per questo ha voluto rendere pubbliche queste vicende per porre fine a questi giudizi superficiali inutili e vuoti.